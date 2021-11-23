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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/tiktok-1760185970.html
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров - РИА Новости, 23.11.2021
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров
Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:57
2021-11-23T06:57
культура
санкт-петербург
пушкин
царское село
новости культуры
tiktok
стиль жизни
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника Ольга Таратынова.Таратынова отметила, что наиболее успешными видео были про Агатовые комнаты и про Александровский дворец. По словам директора музея-заповедника, сотрудники намерены и дальше продолжать развивать с аккаунты в соцсетях."Наша, так сказать, видеобиблиотека пополнятся сюжетами о различных коллекциях, о различных аспектах работы музея. TikTok рассчитан на молодежь. Это для нас новая аудитория, мы стараемся с ней работать чутко, внимательно, вдумчиво. Эта молодежь – это наши будущие посетители. Мы хотим, чтобы они приходили", — добавила Ольга Таратынова.Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.
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санкт-петербург, пушкин, царское село, новости культуры, tiktok, стиль жизни
06:57 23.11.2021
 
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров

Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров

© РИА Новости / Сергей Величкин / Перейти в фотобанкЕкатерининский дворец в Царском селе под Санкт-Петербургом
Екатерининский дворец в Царском селе под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Величкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

"Мы продолжаем большую работу в интернет-пространстве. Наши сотрудники неимоверные усилия прикладывают, чтобы завоевать аудиторию, новых подписчиков. Сейчас в соцсетях нашего музея 240 тысяч подписчиков. В начале лета мы вошли в TikTok, и за пять месяцев у нас уже было 27,7 тысячи подписчиков.

Таратынова отметила, что наиболее успешными видео были про Агатовые комнаты и про Александровский дворец. По словам директора музея-заповедника, сотрудники намерены и дальше продолжать развивать с аккаунты в соцсетях.
 
"Наша, так сказать, видеобиблиотека пополнятся сюжетами о различных коллекциях, о различных аспектах работы музея. TikTok рассчитан на молодежь. Это для нас новая аудитория, мы стараемся с ней работать чутко, внимательно, вдумчиво. Эта молодежь – это наши будущие посетители. Мы хотим, чтобы они приходили", — добавила Ольга Таратынова.
Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.
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