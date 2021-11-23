https://ria.ru/20211123/tiktok-1760185970.html

Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров

Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров - РИА Новости, 23.11.2021

Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров

Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:57

2021-11-23T06:57

2021-11-23T06:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника Ольга Таратынова.Таратынова отметила, что наиболее успешными видео были про Агатовые комнаты и про Александровский дворец. По словам директора музея-заповедника, сотрудники намерены и дальше продолжать развивать с аккаунты в соцсетях."Наша, так сказать, видеобиблиотека пополнятся сюжетами о различных коллекциях, о различных аспектах работы музея. TikTok рассчитан на молодежь. Это для нас новая аудитория, мы стараемся с ней работать чутко, внимательно, вдумчиво. Эта молодежь – это наши будущие посетители. Мы хотим, чтобы они приходили", — добавила Ольга Таратынова.Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.

https://ria.ru/20200629/1573639846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, пушкин, царское село, новости культуры, tiktok, стиль жизни