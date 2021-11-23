https://ria.ru/20211123/tiktok-1760185970.html
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров - РИА Новости, 23.11.2021
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров
Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:57
2021-11-23T06:57
2021-11-23T06:57
культура
санкт-петербург
пушкин
царское село
новости культуры
tiktok
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106821/19/1068211947_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_c8fce7fdb7a60c68ed0dd8f77bbc548c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника Ольга Таратынова.Таратынова отметила, что наиболее успешными видео были про Агатовые комнаты и про Александровский дворец. По словам директора музея-заповедника, сотрудники намерены и дальше продолжать развивать с аккаунты в соцсетях."Наша, так сказать, видеобиблиотека пополнятся сюжетами о различных коллекциях, о различных аспектах работы музея. TikTok рассчитан на молодежь. Это для нас новая аудитория, мы стараемся с ней работать чутко, внимательно, вдумчиво. Эта молодежь – это наши будущие посетители. Мы хотим, чтобы они приходили", — добавила Ольга Таратынова.Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.
https://ria.ru/20200629/1573639846.html
санкт-петербург
пушкин
царское село
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106821/19/1068211947_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_d6135c0f4681e2ed904b04f50303fa24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пушкин, царское село, новости культуры, tiktok, стиль жизни
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров
Ролики Царскоселького музея в TikTok набирают миллионы просмотров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Некоторые видеоролики Государственного музея-заповедника "Царское Село" в TikTok набирают миллионы просмотров, сообщила журналистам директор музея-заповедника Ольга Таратынова.
"Мы продолжаем большую работу в интернет-пространстве. Наши сотрудники неимоверные усилия прикладывают, чтобы завоевать аудиторию, новых подписчиков. Сейчас в соцсетях нашего музея 240 тысяч подписчиков. В начале лета мы вошли в TikTok, и за пять месяцев у нас уже было 27,7 тысячи подписчиков.
Таратынова отметила, что наиболее успешными видео были про Агатовые комнаты и про Александровский дворец. По словам директора музея-заповедника, сотрудники намерены и дальше продолжать развивать с аккаунты в соцсетях.
"Наша, так сказать, видеобиблиотека пополнятся сюжетами о различных коллекциях, о различных аспектах работы музея. TikTok рассчитан на молодежь. Это для нас новая аудитория, мы стараемся с ней работать чутко, внимательно, вдумчиво. Эта молодежь – это наши будущие посетители. Мы хотим, чтобы они приходили", — добавила Ольга Таратынова.
Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.