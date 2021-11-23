https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760395942.html
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая
Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:46
2021-11-23T17:46
2021-11-23T19:10
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сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 заработало в Москве 11 октября в 10 МФЦ и 10 общественных местах.Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:46 23.11.2021 (обновлено: 19:10 23.11.2021)
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на коронавирус в Москве очень высокая