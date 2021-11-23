https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760395942.html

Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая

Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая

Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:46

2021-11-23T17:46

2021-11-23T19:10

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 заработало в Москве 11 октября в 10 МФЦ и 10 общественных местах.Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20211119/ekspress-test-1759763573.html

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2021

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