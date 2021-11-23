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Распространение коронавируса
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Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая
Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:46
2021-11-23T19:10
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 заработало в Москве 11 октября в 10 МФЦ и 10 общественных местах.Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:46 23.11.2021 (обновлено: 19:10 23.11.2021)
 
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая

Собянин: эффективность экспресс-тестирования на коронавирус в Москве очень высокая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка возле пункта для сдачи экспресс-теста на COVID-19 в ГУМе
Девушка возле пункта для сдачи экспресс-теста на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве очень высокая, оно будет развиваться и дальше, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня у нас 71 такой центр, где берется экспресс-тестирование. И выявляемость в период пика заболеваемости высокая – около 5%. И из них 4% подтверждают обычными классическими ПЦР-тестами. То есть эффективность очень высокая. И я считаю, что экспресс-тестирование должно и дальше развиваться, и вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом", - сказал Собянин.
Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 заработало в Москве 11 октября в 10 МФЦ и 10 общественных местах.
Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека COVID-19, однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания. Диагноз "коронавирусная инфекция" должен поставить медицинский работник, проведя ПЦР-тестирование.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 11:15Распространение коронавируса
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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