https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760379314.html

Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным

Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным - РИА Новости, 23.11.2021

Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным

Тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян, ПЦР и дальше можно будет делать по полису ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:53

2021-11-23T16:53

2021-11-23T17:27

общество

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян, ПЦР и дальше можно будет делать по полису ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий, два последующих года. Чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС, прежде всего, в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Мишустин отметил, что Роспотребнадзор уже издал постановление, согласно которому должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек."Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - сказал премьер.По данным пресс-службы правительства, в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан чёткий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.

https://ria.ru/20211123/normativ-1760383098.html

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии