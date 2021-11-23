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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760379314.html
Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным
Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным - РИА Новости, 23.11.2021
Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным
Тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян, ПЦР и дальше можно будет делать по полису ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:53
2021-11-23T17:27
общество
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян, ПЦР и дальше можно будет делать по полису ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий, два последующих года. Чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС, прежде всего, в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Мишустин отметил, что Роспотребнадзор уже издал постановление, согласно которому должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек."Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - сказал премьер.По данным пресс-службы правительства, в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан чёткий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.
https://ria.ru/20211123/normativ-1760383098.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:53 23.11.2021 (обновлено: 17:27 23.11.2021)
 
Мишустин потребовал сделать тестирование на COVID-19 доступным

Мишустин: тестирование на коронавирус для россиян должно быть доступным для россиян

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тестирование на коронавирус должно быть доступным для россиян, ПЦР и дальше можно будет делать по полису ОМС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"И конечно, тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий, два последующих года. Чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС, прежде всего, в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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"Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Мишустин отметил, что Роспотребнадзор уже издал постановление, согласно которому должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек.
"Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - сказал премьер.
По данным пресс-службы правительства, в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан чёткий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.
Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.
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