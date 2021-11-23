https://ria.ru/20211123/terrorizm-1760274123.html
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2021
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Шри-Ланка и Россия договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма, сообщил президент Шри-Ланки... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T07:22
2021-11-23T07:22
2021-11-23T07:32
в мире
шри-ланка
готабая раджапакса
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Шри-Ланка и Россия договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма, сообщил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса по итогам состоявшегося накануне визита секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева."Состоялась дружеская беседа с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами, включая обмен разведывательной информацией и борьбу с финансированием терроризма", - написал Раджапакса в Twitter.Как сообщила ранее пресс-служба аппарата Совбеза, Патрушев и Раджапакса подробно обсудили состояние и перспективы развития российско-ланкийских отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также перспективы сотрудничества в сфере безопасности.Патрушев принял участие в двусторонних консультациях по безопасности, в ходе которых, в частности, обсуждалось налаживание двустороннего обмена аналитическими материалами о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности.
https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760141540.html
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в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, россия
07:22 23.11.2021 (обновлено: 07:32 23.11.2021)
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма