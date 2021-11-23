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Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2021
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Шри-Ланка и Россия договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма, сообщил президент Шри-Ланки... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T07:22
2021-11-23T07:32
в мире
шри-ланка
готабая раджапакса
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Шри-Ланка и Россия договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма, сообщил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса по итогам состоявшегося накануне визита секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева."Состоялась дружеская беседа с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами, включая обмен разведывательной информацией и борьбу с финансированием терроризма", - написал Раджапакса в Twitter.Как сообщила ранее пресс-служба аппарата Совбеза, Патрушев и Раджапакса подробно обсудили состояние и перспективы развития российско-ланкийских отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также перспективы сотрудничества в сфере безопасности.Патрушев принял участие в двусторонних консультациях по безопасности, в ходе которых, в частности, обсуждалось налаживание двустороннего обмена аналитическими материалами о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности.
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в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, россия
07:22 23.11.2021 (обновлено: 07:32 23.11.2021)
 
Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Россия и Шри-Ланка договорились о сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма

© Pixabay / Roman BaderШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Pixabay / Roman Bader
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Шри-Ланка и Россия договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с финансированием терроризма, сообщил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса по итогам состоявшегося накануне визита секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
"Состоялась дружеская беседа с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами, включая обмен разведывательной информацией и борьбу с финансированием терроризма", - написал Раджапакса в Twitter.
Как сообщила ранее пресс-служба аппарата Совбеза, Патрушев и Раджапакса подробно обсудили состояние и перспективы развития российско-ланкийских отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также перспективы сотрудничества в сфере безопасности.
Патрушев принял участие в двусторонних консультациях по безопасности, в ходе которых, в частности, обсуждалось налаживание двустороннего обмена аналитическими материалами о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности.
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