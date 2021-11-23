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НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 23.11.2021
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен на 22 декабря из-за нештатной ситуации при подготовке к старту, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:29
2021-11-23T05:29
2021-11-23T06:41
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен на 22 декабря из-за нештатной ситуации при подготовке к старту, сообщил на брифинге заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен.Ранее запуск телескопа планировался 18 декабря.Как рассказал Зурбухен, "несколько дней назад во время крепления телескопа к адаптеру, который после позволит соединить его с космическим кораблем, произошла нештатная ситуация, в ходе которой снялась тугая замковая лента". Инцидент вызвал движение телескопа, в связи с чем специалисты приняли решение о проведении дополнительных проверок его функциональности.Он подчеркнул, что телескоп готов к старту и задержка является мерой предосторожности. "Через пару дней мы будем в прекрасной форме, я не сомневаюсь", - сказал Зурбухен.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане.Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.
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сша, наса, космос - риа наука
05:29 23.11.2021 (обновлено: 06:41 23.11.2021)
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
Запуск телескопа "Джеймс Уэбб" отложили из-за нештатной ситуации при подготовке к старту
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости.
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен на 22 декабря из-за нештатной ситуации при подготовке к старту, сообщил на брифинге заместитель руководителя НАСА
Томас Зурбухен.
Ранее запуск телескопа планировался 18 декабря.
Как рассказал Зурбухен, "несколько дней назад во время крепления телескопа к адаптеру, который после позволит соединить его с космическим кораблем, произошла нештатная ситуация, в ходе которой снялась тугая замковая лента". Инцидент вызвал движение телескопа, в связи с чем специалисты приняли решение о проведении дополнительных проверок его функциональности.
"Когда вы работаете над телескопом стоимостью 10 миллиардов долларов, консерватизм - это норма", - сказал заместитель главы НАСА.
Он подчеркнул, что телескоп готов к старту и задержка является мерой предосторожности. "Через пару дней мы будем в прекрасной форме, я не сомневаюсь", - сказал Зурбухен.
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США
во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане
.
Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.