https://ria.ru/20211123/teleskop-1760271209.html

НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 23.11.2021

НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен на 22 декабря из-за нештатной ситуации при подготовке к старту, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:29

2021-11-23T05:29

2021-11-23T06:41

сша

наса

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155516/05/1555160595_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5515144715ce4cf9fca653a22f2bd0d1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен на 22 декабря из-за нештатной ситуации при подготовке к старту, сообщил на брифинге заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен.Ранее запуск телескопа планировался 18 декабря.Как рассказал Зурбухен, "несколько дней назад во время крепления телескопа к адаптеру, который после позволит соединить его с космическим кораблем, произошла нештатная ситуация, в ходе которой снялась тугая замковая лента". Инцидент вызвал движение телескопа, в связи с чем специалисты приняли решение о проведении дополнительных проверок его функциональности.Он подчеркнул, что телескоп готов к старту и задержка является мерой предосторожности. "Через пару дней мы будем в прекрасной форме, я не сомневаюсь", - сказал Зурбухен.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане.Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.

https://ria.ru/20210923/planety-1751440501.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, наса, космос - риа наука