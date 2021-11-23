https://ria.ru/20211123/tayvan-1760303449.html

В КНР призвали США не играть с огнем в Тайваньском проливе

В КНР призвали США не играть с огнем в Тайваньском проливе - РИА Новости, 23.11.2021

В КНР призвали США не играть с огнем в Тайваньском проливе

США должны исправить свои ошибки, не играть с огнем в Тайваньском проливе и прикладывать больше усилий для поддержания мира и стабильности в регионе, заявил на... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:41

2021-11-23T11:41

2021-11-23T11:41

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. США должны исправить свои ошибки, не играть с огнем в Тайваньском проливе и прикладывать больше усилий для поддержания мира и стабильности в регионе, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя очередной проход эсминца США в Тайваньском проливе.Ранее Седьмой флот США сообщил, что ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69) совершил обычный проход через Тайваньский пролив 23 ноября в международных водах в соответствии с международным правом."Решимость Китая обеспечить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности непоколебима, США должны немедленно исправить свои ошибки, прекратить провоцировать инциденты и каждый месяц играть с огнем, США следует играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе", - заявил дипломат.Вместе с тем он добавил, что в последнее время военные корабли США под предлогом свободы судоходства неоднократно демонстрировали силу в Тайваньском проливе. По его словам, это не обещание свободы и открытости, а преднамеренное вмешательство и подрыв регионального мира и стабильности.

https://ria.ru/20211116/ssha-1759315606.html

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в мире, сша, китай, тайвань, мид кнр, чжао лицзянь