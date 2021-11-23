https://ria.ru/20211123/tatarstan-1760364168.html

В Татарстане подвели итоги первого дня проверки QR-кодов у пассажиров

В Татарстане подвели итоги первого дня проверки QR-кодов у пассажиров - РИА Новости, 23.11.2021

В Татарстане подвели итоги первого дня проверки QR-кодов у пассажиров

Проверяющие в первый день действия в Татарстане QR-кодов в общественном транспорте выявили и не допустили в транспорт в Казани 2 289 человек, 190 пассажиров не... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:02

2021-11-23T16:02

2021-11-23T16:02

распространение коронавируса

общество

набережные челны

казань

республика татарстан (татарстан)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Проверяющие в первый день действия в Татарстане QR-кодов в общественном транспорте выявили и не допустили в транспорт в Казани 2 289 человек, 190 пассажиров не допущено в Набережных Челнах, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Выявлено и не допущено в общественный транспорт Казани за вчерашний день 2 289 человек без QR-кодов, в переводе на проценты это 0,57% к числу перевозимых пассажиров", - сказал Ханифов журналистам.В Набережных Челнах, по словам министра, количество пассажиров, которые не были допущены к проезду в общественном транспорте, составило 190 человек.Ханифов сообщил, что полицию для разрешения конфликтных ситуаций в транспорте в течение дня вызвали 17 раз.Министр просил всех – и проверяющих, и пассажиров – быть внимательнее и терпеливее, несколько дней, по его словам, будет сложно, потом все "войдет в колею".Как отметил Ханифов, объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%.

https://ria.ru/20211123/kazan-1760282384.html

набережные челны

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, набережные челны, казань, республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии