https://ria.ru/20211123/taliby-1760440261.html

США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом

США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2021

США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом

Госдеп США подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:00

2021-11-23T23:00

2021-11-23T23:12

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму."Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*. Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом", - сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Это (переговоры) включает также безопасный выезд для граждан США и афганцев, с которыми нас связывают особые обязательства, а также гуманитарную помощь в экономической ситуации, которая сложилось в стране", - сказал Прайс.Он напомнил, что Уэст однажды уже встречался с талибами в Дохе и что США только в текущем году пообещали Афганистану гуманитарную помощь на 474 миллиона долларов.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211123/pravitelstvo-1760267985.html

сша

доха

афганистан

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в мире, сша, доха, оон, афганистан, нед прайс