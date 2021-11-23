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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211123/taliby-1760440261.html
США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом
США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2021
США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом
Госдеп США подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:00
2021-11-23T23:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
доха
оон
афганистан
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму."Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*. Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом", - сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Это (переговоры) включает также безопасный выезд для граждан США и афганцев, с которыми нас связывают особые обязательства, а также гуманитарную помощь в экономической ситуации, которая сложилось в стране", - сказал Прайс.Он напомнил, что Уэст однажды уже встречался с талибами в Дохе и что США только в текущем году пообещали Афганистану гуманитарную помощь на 474 миллиона долларов.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211123/pravitelstvo-1760267985.html
сша
доха
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в мире, сша, доха, оон, афганистан, нед прайс
23:00 23.11.2021 (обновлено: 23:12 23.11.2021)
 
США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом

Представитель Госдепа Прайс: США обсудят на консультациях с талибами борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму.
"Я могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*. Они обсудят наши жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом", - сообщил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Это (переговоры) включает также безопасный выезд для граждан США и афганцев, с которыми нас связывают особые обязательства, а также гуманитарную помощь в экономической ситуации, которая сложилось в стране", - сказал Прайс.
Он напомнил, что Уэст однажды уже встречался с талибами в Дохе и что США только в текущем году пообещали Афганистану гуманитарную помощь на 474 миллиона долларов.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Кабул - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
02:22Захват власти в Афганистане талибами
Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАДохаООНАфганистанНед Прайс
 
 
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