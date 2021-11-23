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Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси

Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей на такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:30

2021-11-23T13:30

2021-11-23T13:37

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей на такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что, начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому."За прошедшие полтора года в среднем задействовано 500 транспортных средств ежедневно, услугами которых пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, является ГУП "Московский метрополитен", - дополняется в сообщении.

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