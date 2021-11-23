https://ria.ru/20211123/taksi-1760331089.html
Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси
Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей на такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:30
2021-11-23T13:30
2021-11-23T13:37
общество
москва
распространение коронавируса
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
врачи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417800_107:0:2919:1582_1920x0_80_0_0_dc923fb193bee9ed8cc93ae9b2c7a562.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866,3 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей на такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 866,3 миллиона рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что, начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счёт бюджета города Москвы организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому."За прошедшие полтора года в среднем задействовано 500 транспортных средств ежедневно, услугами которых пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, является ГУП "Московский метрополитен", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211123/kanikuly-1760318115.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417800_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_f0ad3070ae2189888c8427f9aaebd7bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, врачи, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:30 23.11.2021 (обновлено: 13:37 23.11.2021)
Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси
Мэр Москвы Собянин выделил 866,3 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей на такси