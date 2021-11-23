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Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши
Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши - РИА Новости, 23.11.2021
Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши
Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления людей после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши Хаус" в городе РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:19
2021-11-23T08:19
происшествия
новосибирская область
татарск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления людей после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши Хаус" в городе Татарске, количество пострадавших увеличилось до 48.Ранее сообщалось, что более 20 человек, покупавших еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление. Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СУСК по Новосибирской области.По данным следственного управления, в период с 20 по 21 ноября местные жители после употребления продуктов питания, приобретенных в магазине-кафе 19 ноября, обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит".В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости уточнили, что по данным на утро вторника количество пострадавших составило 48 человек, из которых 29 – взрослые и 19 детей. По данным надзорного ведомства, госпитализированы два человека, их состояние средней степени тяжести, стабильное. Остальные находятся под наблюдением на амбулаторном лечении."В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления", - добавили в следственном управлении СК.
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новосибирская область
татарск
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происшествия, новосибирская область, татарск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
08:19 23.11.2021
 
Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши

СК в Новосибирской области возбудил дело о массовом отравлении людей суши из магазина-кафе

CC0 / qusuypa / Роллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
CC0 / qusuypa /
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления людей после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши Хаус" в городе Татарске, количество пострадавших увеличилось до 48.
Ранее сообщалось, что более 20 человек, покупавших еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление. Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет.
"По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СУСК по Новосибирской области.
По данным следственного управления, в период с 20 по 21 ноября местные жители после употребления продуктов питания, приобретенных в магазине-кафе 19 ноября, обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит".
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В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости уточнили, что по данным на утро вторника количество пострадавших составило 48 человек, из которых 29 – взрослые и 19 детей. По данным надзорного ведомства, госпитализированы два человека, их состояние средней степени тяжести, стабильное. Остальные находятся под наблюдением на амбулаторном лечении.
"В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления", - добавили в следственном управлении СК.
 
ПроисшествияНовосибирская областьТатарскСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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