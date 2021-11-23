https://ria.ru/20211123/sushi-1760276334.html

Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши

Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши - РИА Новости, 23.11.2021

Под Новосибирском возбудили дело по факту массового отравления суши

Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления людей после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши Хаус" в городе РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:19

2021-11-23T08:19

2021-11-23T08:19

происшествия

новосибирская область

татарск

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/52/1525665237_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc497e67630b598d52b863c6e9e0c559.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления людей после употребления продуктов из магазина-кафе "Суши Хаус" в городе Татарске, количество пострадавших увеличилось до 48.Ранее сообщалось, что более 20 человек, покупавших еду в одном кафе, обратились в больницу города Татарска Новосибирской области с подозрением на отравление. Проверку организовали прокуратура и Следственный комитет."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СУСК по Новосибирской области.По данным следственного управления, в период с 20 по 21 ноября местные жители после употребления продуктов питания, приобретенных в магазине-кафе 19 ноября, обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит".В прокуратуре Новосибирской области РИА Новости уточнили, что по данным на утро вторника количество пострадавших составило 48 человек, из которых 29 – взрослые и 19 детей. По данным надзорного ведомства, госпитализированы два человека, их состояние средней степени тяжести, стабильное. Остальные находятся под наблюдением на амбулаторном лечении."В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления", - добавили в следственном управлении СК.

https://ria.ru/20210913/sushi-1749401426.html

новосибирская область

татарск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, татарск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия