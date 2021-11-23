https://ria.ru/20211123/sukhum-1760277900.html

Российские саперы разминируют аэропорт Сухума

Российские саперы разминируют аэропорт Сухума - РИА Новости, 23.11.2021

Российские саперы разминируют аэропорт Сухума

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:41

2021-11-23T08:41

2021-11-23T08:41

сухум

абхазия

южный военный округ

аслан бжания

вадим астафьев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.По его словам, мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии, после подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории от боеприпасов. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211118/abkhaziya-1759647885.html

сухум

абхазия

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сухум, абхазия, южный военный округ, аслан бжания, вадим астафьев, россия