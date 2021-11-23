Российские саперы разминируют аэропорт Сухума
Военнослужащие ЮВО разминируют закрытый с 1993 года аэропорт Сухума
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его словам, мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
"В соответствии с решением руководства Вооруженных сил РФ и ЮВО военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили механизированный марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту", - сказал Астафьев.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии, после подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории от боеприпасов. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
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