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СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна
СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна - РИА Новости, 23.11.2021
СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна
США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на американского... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:46
2021-11-23T09:17
в мире
сша
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит ограничения против двух судов и одной связанной с Москвой компании, которые участвуют в реализации проекта.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, сша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
06:46 23.11.2021 (обновлено: 09:17 23.11.2021)
 
СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна

Блумберг: США не стали вводить санкции из-за "Северного потока — 2" против немецкого судна

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

"Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто (в докладе для конгресса. — Прим. ред.) в связи с его работой над почти завершенным трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии", — говорится в сообщении агентства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит ограничения против двух судов и одной связанной с Москвой компании, которые участвуют в реализации проекта.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреСШАСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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