06:46 23.11.2021 (обновлено: 09:17 23.11.2021)
СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна
Блумберг: США не стали вводить санкции из-за "Северного потока — 2" против немецкого судна
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
"Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто (в докладе для конгресса. — Прим. ред.) в связи с его работой над почти завершенным трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии", — говорится в сообщении агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит ограничения против двух судов и одной связанной с Москвой компании, которые участвуют в реализации проекта.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.