https://ria.ru/20211123/sudno-1760273259.html

СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна

СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна - РИА Новости, 23.11.2021

СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна

США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на американского... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:46

2021-11-23T06:46

2021-11-23T09:17

в мире

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северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США решили не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит ограничения против двух судов и одной связанной с Москвой компании, которые участвуют в реализации проекта.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-23T06:46 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия