https://ria.ru/20211123/strategiya-1760270539.html

Украинский эксперт оценил стратегию Киева по Донбассу

Украинский эксперт оценил стратегию Киева по Донбассу - РИА Новости, 23.11.2021

Украинский эксперт оценил стратегию Киева по Донбассу

Киев, по сути, не имеет никакой стратегии по возвращению Донбасса, поэтому говорить, что старая стратегия не работает, не приходится, считает руководитель... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:07

2021-11-23T05:07

2021-11-23T05:07

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Киев, по сути, не имеет никакой стратегии по возвращению Донбасса, поэтому говорить, что старая стратегия не работает, не приходится, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, нужна новая стратегия по региону.По его словам, сейчас можно говорить о том, что сегодняшняя ситуация по Донбассу может затянуться надолго, а конфликт - остаться замороженным."Украину поддерживают и Германия, и Франция, что минские соглашения – не догма, их можно переписать, но на это не согласна Россия. Поэтому можно смело говорить о том, что минский процесс умирает. От "нормандской четверки" может остаться тройка в конце концов, но а сама ситуация может остаться замороженной", - добавил он.Кабинет министров страны в августе утвердил стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760264306.html

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в мире, киев, оон, франция, павел климкин, россия