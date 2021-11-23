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https://ria.ru/20211123/stingery-1760322959.html
Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину
Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину
Возможная поставка переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger говорит о планах Украины втянуть Россию в войну на Донбассе, так как непризнанные республики... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:56
2021-11-23T13:22
киев
одесская область
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
константин сивков
вооруженные силы рф
мария захарова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможная поставка переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger говорит о планах Украины втянуть Россию в войну на Донбассе, так как непризнанные республики не располагают авиацией, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая противотанковые ракеты Javelin. По информации СМИ, также обсуждается возможность поставок систем противовоздушной обороны типа Stinger.Известный военный эксперт Алексей Леонков отметил, что возможные поставки "Стингеров" являются "явным свидетельством" подготовки украинской армии к прямой конфронтации с ВС РФ, однако Россия в любом случае не будет начинать ее первой."Напомню, что пару лет назад Украина просила совсем другие комплексы ПВО, чуть ли не Patriot - сейчас речь идет уже о "Стингерах". Как говорится, почувствуйте разницу. Данный ПЗРК немногим отличается от "Стрел" и "Игл", имеющихся на вооружении украинской армии. Вопрос – с кем они там собрались "Стингерами" воевать, учитывая, что у республик Донбасса авиации нет? Единственный возможный противник в данном случае - это Россия, но мы первыми не нападем, хоть нас и подбивают к этому многочисленными провокациями",- сказал он.Собеседник агентства отметил, что в сложившейся ситуации, когда Минские соглашения фактически не работают даже в части обмена военнопленными, Киев повышает ставки, "вбрасывая" информацию о применении на Донбассе ракет Javelin и беспилотников Bayraktar, хотя эти сообщения не получают подтверждения со стороны ЛНР и ДНР.Кроме того, перспективу войны пытаются представить "неминуемой" и в западных СМИ, заявил эксперт."Понятное дело, что в воздухе пахнет гарью войны. Со стороны Украины и Запада идет полномасштабная подготовка к боевым действиям. Чтобы оправдать эти действия, западная пресса пишет о том, что мы якобы в срочном порядке призываем резервистов, не беря во внимание то, что это сугубо плановое мероприятие, о котором мы извещаем всех заранее. Первыми начинать конфликт мы не станем - нас и так оказывается колоссальное давление, мы просто не сможем себе такое позволить", - подчеркнул Леонков.Casus BelliСхожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что единственными причинами, по которым Россия может вступить в военный конфликт, являются массированное наступление на республики Донбасса, где проживают граждане РФ, и блокада Приднестровья."Это не просто истерика. Действительно, "Стингеры" нужны ВСУ для войны с Россией, а спровоцировать Москву на конфликт можно лишь двумя способами – начать массированное наступление на Донбассе или же блокировать Приднестровье, на что мы никак не сможем закрыть глаза. Собственно, о таком сценарии уже проговорился начальник Службы военной разведки Генштаба Украины, который назвал одной из ключевых точек "российской агрессии" высадку десанта в Одесскую область – такая мера может быть принята только в случае деблокады Приднестровья, иначе делать нашему десанту там просто нечего", - сказал эксперт.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее отказалась комментировать сообщения СМИ о поставках оружия Украине, подчеркнув, что ей "нечего проанонсировать на этот счет".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Россия в свою очередь заявил, что Россия сожалеет по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, "ставших обыденным делом".В МИД РФ призывали мировое сообщество признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала обеспокоенность "действиями США и других стран-членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивного милитаристского настроя в Киеве", что негативно сказывается на урегулировании конфликта.
https://ria.ru/20211123/strategiya-1760270539.html
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киев, одесская область, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, константин сивков, вооруженные силы рф, мария захарова, javelin (птрк), россия
12:56 23.11.2021 (обновлено: 13:22 23.11.2021)
 
Эксперты назвали причину поставок "Стингеров" на Украину

Эксперты: поставки "Стингеров" говорят о попытках Украины втянуть Россию в войну

© Фото : Capt. Rachael JeffcoatАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Capt. Rachael Jeffcoat
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможная поставка переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger говорит о планах Украины втянуть Россию в войну на Донбассе, так как непризнанные республики не располагают авиацией, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая противотанковые ракеты Javelin. По информации СМИ, также обсуждается возможность поставок систем противовоздушной обороны типа Stinger.
Известный военный эксперт Алексей Леонков отметил, что возможные поставки "Стингеров" являются "явным свидетельством" подготовки украинской армии к прямой конфронтации с ВС РФ, однако Россия в любом случае не будет начинать ее первой.
"Напомню, что пару лет назад Украина просила совсем другие комплексы ПВО, чуть ли не Patriot - сейчас речь идет уже о "Стингерах". Как говорится, почувствуйте разницу. Данный ПЗРК немногим отличается от "Стрел" и "Игл", имеющихся на вооружении украинской армии. Вопрос – с кем они там собрались "Стингерами" воевать, учитывая, что у республик Донбасса авиации нет? Единственный возможный противник в данном случае - это Россия, но мы первыми не нападем, хоть нас и подбивают к этому многочисленными провокациями",- сказал он.
Собеседник агентства отметил, что в сложившейся ситуации, когда Минские соглашения фактически не работают даже в части обмена военнопленными, Киев повышает ставки, "вбрасывая" информацию о применении на Донбассе ракет Javelin и беспилотников Bayraktar, хотя эти сообщения не получают подтверждения со стороны ЛНР и ДНР.
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Украинский эксперт оценил стратегию Киева по Донбассу
Кроме того, перспективу войны пытаются представить "неминуемой" и в западных СМИ, заявил эксперт.
"Понятное дело, что в воздухе пахнет гарью войны. Со стороны Украины и Запада идет полномасштабная подготовка к боевым действиям. Чтобы оправдать эти действия, западная пресса пишет о том, что мы якобы в срочном порядке призываем резервистов, не беря во внимание то, что это сугубо плановое мероприятие, о котором мы извещаем всех заранее. Первыми начинать конфликт мы не станем - нас и так оказывается колоссальное давление, мы просто не сможем себе такое позволить", - подчеркнул Леонков.
Мартин Шульц - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Эксперт заявил о вероятности начала новой войны между мировыми державами

Casus Belli

Схожего мнения придерживается доктор военных наук Константин Сивков, отметивший, что единственными причинами, по которым Россия может вступить в военный конфликт, являются массированное наступление на республики Донбасса, где проживают граждане РФ, и блокада Приднестровья.
"Это не просто истерика. Действительно, "Стингеры" нужны ВСУ для войны с Россией, а спровоцировать Москву на конфликт можно лишь двумя способами – начать массированное наступление на Донбассе или же блокировать Приднестровье, на что мы никак не сможем закрыть глаза. Собственно, о таком сценарии уже проговорился начальник Службы военной разведки Генштаба Украины, который назвал одной из ключевых точек "российской агрессии" высадку десанта в Одесскую область – такая мера может быть принята только в случае деблокады Приднестровья, иначе делать нашему десанту там просто нечего", - сказал эксперт.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
12:10
WSJ: США не убедили Европу в готовящейся агрессии России против Украины
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее отказалась комментировать сообщения СМИ о поставках оружия Украине, подчеркнув, что ей "нечего проанонсировать на этот счет".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Россия в свою очередь заявил, что Россия сожалеет по поводу расширения поставок американских вооружений на Украину, "ставших обыденным делом".
В МИД РФ призывали мировое сообщество признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала обеспокоенность "действиями США и других стран-членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивного милитаристского настроя в Киеве", что негативно сказывается на урегулировании конфликта.
Репродукция иллюстрации Полтавская победа (гуашь), написанной художником Евгением Лансере в 1942 году, из собрания Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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SVT: Россия "высмеяла" Швецию из-за заявления о военной помощи Украине
 
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