В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести"

"Во исполнение указа мы подготовили законопроект, который уже сегодня будет направлен в Законодательное собрание региона. Предусмотрена установка в Бологое стелы, будут проводиться ежегодные праздничные мероприятия. Но, конечно, прежде всего, это признание заслуг города и его жителей, которые трудились в очень непростое время Великой Отечественной войны. Задача для сегодняшнего поколения – поддерживать статус и уровень Города трудовой доблести", - сказал во вторник журналистам Игорь Руденя.