В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести"
ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. Правительство Тверской области подготовило законопроект об установке в городе Бологое стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба регионального правительства.
С инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители. Губернатор региона Игорь Руденя озвучил ее на встрече с президентом РФ летом текущего года. Решение было принято 9 сентября на заседании оргкомитета "Победа". Соответствующий указ глава государства подписал 10 сентября.
"Во исполнение указа мы подготовили законопроект, который уже сегодня будет направлен в Законодательное собрание региона. Предусмотрена установка в Бологое стелы, будут проводиться ежегодные праздничные мероприятия. Но, конечно, прежде всего, это признание заслуг города и его жителей, которые трудились в очень непростое время Великой Отечественной войны. Задача для сегодняшнего поколения – поддерживать статус и уровень Города трудовой доблести", - сказал во вторник журналистам Игорь Руденя.
по его словам, принятие законопроекта позволит реализовать дополнительные меры по развитию города, сохранению трудовых традиций, патриотическому воспитанию молодёжи.
В Бологое будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении почетного звания.