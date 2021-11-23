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Тверская область
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В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести"
В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 23.11.2021
В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести"
Правительство Тверской области подготовило законопроект об установке в городе Бологое стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:59
2021-11-23T17:59
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. Правительство Тверской области подготовило законопроект об установке в городе Бологое стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба регионального правительства.С инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители. Губернатор региона Игорь Руденя озвучил ее на встрече с президентом РФ летом текущего года. Решение было принято 9 сентября на заседании оргкомитета "Победа". Соответствующий указ глава государства подписал 10 сентября.по его словам, принятие законопроекта позволит реализовать дополнительные меры по развитию города, сохранению трудовых традиций, патриотическому воспитанию молодёжи.В Бологое будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении почетного звания.
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общество, бологое, тверская область, игорь руденя, россия
17:59 23.11.2021
 

В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести"

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. Правительство Тверской области подготовило законопроект об установке в городе Бологое стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба регионального правительства.
С инициативой о присвоении Бологое звания "Город трудовой доблести" выступили местные жители. Губернатор региона Игорь Руденя озвучил ее на встрече с президентом РФ летом текущего года. Решение было принято 9 сентября на заседании оргкомитета "Победа". Соответствующий указ глава государства подписал 10 сентября.
"Во исполнение указа мы подготовили законопроект, который уже сегодня будет направлен в Законодательное собрание региона. Предусмотрена установка в Бологое стелы, будут проводиться ежегодные праздничные мероприятия. Но, конечно, прежде всего, это признание заслуг города и его жителей, которые трудились в очень непростое время Великой Отечественной войны. Задача для сегодняшнего поколения – поддерживать статус и уровень Города трудовой доблести", - сказал во вторник журналистам Игорь Руденя.
по его словам, принятие законопроекта позволит реализовать дополнительные меры по развитию города, сохранению трудовых традиций, патриотическому воспитанию молодёжи.
В Бологое будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении почетного звания.
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Тверская областьОбществоБологоеТверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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