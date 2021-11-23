https://ria.ru/20211123/statsionar-1760386687.html
Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко
Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.11.2021
Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко
Показатели по COVID-19 в России пока остаются очень высокими, более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:16
2021-11-23T17:16
2021-11-23T17:16
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Показатели по COVID-19 в России пока остаются очень высокими, более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Несмотря на снижение (числа) активных случаев, мы все еще на очень высоких показателях. Пациентов много: более 860 тысяч наши врачи ведут амбулаторно, и более 212 тысяч лечатся в стационарах", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко
Мурашко: более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах