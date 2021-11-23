https://ria.ru/20211123/statsionar-1760386687.html

Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко

Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.11.2021

Более двухсот тысяч пациентов лечатся в стационарах, заявил Мурашко

Показатели по COVID-19 в России пока остаются очень высокими, более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:16

2021-11-23T17:16

2021-11-23T17:16

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Показатели по COVID-19 в России пока остаются очень высокими, более 212 тысяч пациентов лечатся в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Несмотря на снижение (числа) активных случаев, мы все еще на очень высоких показателях. Пациентов много: более 860 тысяч наши врачи ведут амбулаторно, и более 212 тысяч лечатся в стационарах", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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