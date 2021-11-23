https://ria.ru/20211123/standarty-1760386798.html

Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам

Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам - РИА Новости, 23.11.2021

Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам

Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:32

2021-11-23T17:32

2021-11-23T17:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Около 300 зданий в Москве, которые либо полностью, либо частично соответствуют зелёным стандартам в строительстве <...> 300 зданий - у нас есть справочник, мы можем его предоставить. Там все адреса указаны, указано, что применяется непосредственно в этих зданиях: где-то тепловой насос, где-то - солнечные батареи", - рассказал Кульбачевский.Он рассказал, за счет чего здание может стать более экологичным."Еще много-много различных ноу-хау, не только в сфере энергетики: в зданиях может быть покрытие различное, система вентиляции, мебель, образ жизни - устройство внутреннее, в том числе. Непосредственно наличие в помещении какого-то зимнего сада или пространства для отдыха. Такие элементарные вещи делают здание более зелёным", - подчеркнул руководитель департамента.

https://realty.ria.ru/20201118/oek-1585137547.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, антон кульбачевский