Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211123/standarty-1760386798.html
Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам
Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам - РИА Новости, 23.11.2021
Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам
Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:32
2021-11-23T17:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760391715_0:50:3068:1775_1920x0_80_0_0_8ff955d97e13ce85db1acb176165673e.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Около 300 зданий в Москве, которые либо полностью, либо частично соответствуют зелёным стандартам в строительстве &lt;...&gt; 300 зданий - у нас есть справочник, мы можем его предоставить. Там все адреса указаны, указано, что применяется непосредственно в этих зданиях: где-то тепловой насос, где-то - солнечные батареи", - рассказал Кульбачевский.Он рассказал, за счет чего здание может стать более экологичным."Еще много-много различных ноу-хау, не только в сфере энергетики: в зданиях может быть покрытие различное, система вентиляции, мебель, образ жизни - устройство внутреннее, в том числе. Непосредственно наличие в помещении какого-то зимнего сада или пространства для отдыха. Такие элементарные вещи делают здание более зелёным", - подчеркнул руководитель департамента.
https://realty.ria.ru/20201118/oek-1585137547.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760391715_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_4c215af404c7d7b39caf2c47d5546985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, антон кульбачевский
17:32 23.11.2021
 

Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в парке "Зарядье" в Москве
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
"Около 300 зданий в Москве, которые либо полностью, либо частично соответствуют зелёным стандартам в строительстве <...> 300 зданий - у нас есть справочник, мы можем его предоставить. Там все адреса указаны, указано, что применяется непосредственно в этих зданиях: где-то тепловой насос, где-то - солнечные батареи", - рассказал Кульбачевский.
Он рассказал, за счет чего здание может стать более экологичным.
"Еще много-много различных ноу-хау, не только в сфере энергетики: в зданиях может быть покрытие различное, система вентиляции, мебель, образ жизни - устройство внутреннее, в том числе. Непосредственно наличие в помещении какого-то зимнего сада или пространства для отдыха. Такие элементарные вещи делают здание более зелёным", - подчеркнул руководитель департамента.
Сотрудники в диспетчерской АО Объединенная энергетическая компания в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 11:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Энергетики Москвы имеют свободные мощности для присоединения потребителей
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваАнтон Кульбачевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора