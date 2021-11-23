https://ria.ru/20211123/standarty-1760386798.html
Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам
Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам - РИА Новости, 23.11.2021
Около 300 зданий в Москве соответствуют зеленым стандартам
Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:32
2021-11-23T17:32
2021-11-23T17:32
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общество
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский."Около 300 зданий в Москве, которые либо полностью, либо частично соответствуют зелёным стандартам в строительстве <...> 300 зданий - у нас есть справочник, мы можем его предоставить. Там все адреса указаны, указано, что применяется непосредственно в этих зданиях: где-то тепловой насос, где-то - солнечные батареи", - рассказал Кульбачевский.Он рассказал, за счет чего здание может стать более экологичным."Еще много-много различных ноу-хау, не только в сфере энергетики: в зданиях может быть покрытие различное, система вентиляции, мебель, образ жизни - устройство внутреннее, в том числе. Непосредственно наличие в помещении какого-то зимнего сада или пространства для отдыха. Такие элементарные вещи делают здание более зелёным", - подчеркнул руководитель департамента.
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общество, москва, антон кульбачевский
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Около 300 зданий в Москве полностью либо частично соответствуют зеленым стандартам, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский
.
"Около 300 зданий в Москве, которые либо полностью, либо частично соответствуют зелёным стандартам в строительстве <...> 300 зданий - у нас есть справочник, мы можем его предоставить. Там все адреса указаны, указано, что применяется непосредственно в этих зданиях: где-то тепловой насос, где-то - солнечные батареи", - рассказал Кульбачевский.
Он рассказал, за счет чего здание может стать более экологичным.
"Еще много-много различных ноу-хау, не только в сфере энергетики: в зданиях может быть покрытие различное, система вентиляции, мебель, образ жизни - устройство внутреннее, в том числе. Непосредственно наличие в помещении какого-то зимнего сада или пространства для отдыха. Такие элементарные вещи делают здание более зелёным", - подчеркнул руководитель департамента.