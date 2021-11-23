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Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко
Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко - РИА Новости, 23.11.2021
Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко
Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:40
2021-11-23T17:40
2021-11-23T17:40
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу отметить, что по решению Правительства выделенные средства для обеспечения вакцинами "Спутник Лайт" законтрактованы. Вакцина поступила во все регионы Российской Федерации", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко
Мурашко: вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы России