https://ria.ru/20211123/sputnik-1760394656.html

Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко

Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко - РИА Новости, 23.11.2021

Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы, сообщил Мурашко

Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:40

2021-11-23T17:40

2021-11-23T17:40

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общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" поступила во все регионы РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу отметить, что по решению Правительства выделенные средства для обеспечения вакцинами "Спутник Лайт" законтрактованы. Вакцина поступила во все регионы Российской Федерации", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760101351.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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