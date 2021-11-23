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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/speysi-1760335734.html
Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика"
Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика" - РИА Новости, 23.11.2021
Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика"
Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством популярного сериала "Карточный... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:10
2021-11-23T14:10
шоубиз
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кевин спейси
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством популярного сериала "Карточный домик", сообщает издание Wall Street Journal.Ранее в 2017 году компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона картины на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.Как пишет газета, MRC подала иск против актера в 2019 году, утверждая, что его увольнение стоило компании десятков миллионов долларов в виде дополнительных выплат и упущенной прибыли. В иске компания заявила, что ей пришлось отказаться от первых двух эпизодов шестого сезона шоу, в которых снимался Спейси, и переписать весь сезон, что привело к значительным расходам.Как сообщает издание, суд постановил, что Спейси нарушил контракт с MRC. Согласно судебному решению, продюсерская компания должна получить почти 31 миллион долларов, включая 29,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и 1,4 миллиона долларов в качестве гонорара адвокатам и другие издержки.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.Ранее стало известно, что в США умер массажист, который подал иск в суд на актера, обвинив Спейси в совершении в 2016 году сексуальных преступлений.
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знаменитости, кевин спейси, netflix, шоу-бизнес
14:10 23.11.2021
 
Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика"

Суд в США обязал Кевина Спейси выплатить $31 миллион продюсерам "Карточного домика"

© Netflix Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством популярного сериала "Карточный домик", сообщает издание Wall Street Journal.
Ранее в 2017 году компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона картины на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.
Как пишет газета, MRC подала иск против актера в 2019 году, утверждая, что его увольнение стоило компании десятков миллионов долларов в виде дополнительных выплат и упущенной прибыли. В иске компания заявила, что ей пришлось отказаться от первых двух эпизодов шестого сезона шоу, в которых снимался Спейси, и переписать весь сезон, что привело к значительным расходам.
© Фото : Netflix Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси в сериале Карточный домик - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Netflix
Как сообщает издание, суд постановил, что Спейси нарушил контракт с MRC. Согласно судебному решению, продюсерская компания должна получить почти 31 миллион долларов, включая 29,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и 1,4 миллиона долларов в качестве гонорара адвокатам и другие издержки.
За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
Ранее стало известно, что в США умер массажист, который подал иск в суд на актера, обвинив Спейси в совершении в 2016 году сексуальных преступлений.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 03:17Культура
Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала
 
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