https://ria.ru/20211123/speysi-1760335734.html

Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика"

Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика" - РИА Новости, 23.11.2021

Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн продюсерам "Карточного домика"

Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством популярного сериала "Карточный... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:10

2021-11-23T14:10

2021-11-23T14:10

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством популярного сериала "Карточный домик", сообщает издание Wall Street Journal.Ранее в 2017 году компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона картины на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.Как пишет газета, MRC подала иск против актера в 2019 году, утверждая, что его увольнение стоило компании десятков миллионов долларов в виде дополнительных выплат и упущенной прибыли. В иске компания заявила, что ей пришлось отказаться от первых двух эпизодов шестого сезона шоу, в которых снимался Спейси, и переписать весь сезон, что привело к значительным расходам.Как сообщает издание, суд постановил, что Спейси нарушил контракт с MRC. Согласно судебному решению, продюсерская компания должна получить почти 31 миллион долларов, включая 29,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и 1,4 миллиона долларов в качестве гонорара адвокатам и другие издержки.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.Ранее стало известно, что в США умер массажист, который подал иск в суд на актера, обвинив Спейси в совершении в 2016 году сексуальных преступлений.

https://ria.ru/20210602/spacey-1735148622.html

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знаменитости, кевин спейси, netflix, шоу-бизнес