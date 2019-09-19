Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В США умер массажист, который подал иск в суд на актера Кевина Спейси, обвинив того в совершении в 2016 году сексуальных преступлений, передает телеканал NBC со ссылкой на заявление суда.
Ранее сообщалось, что массажист, имя которого не называется, обвинил Спейси в насильственных действиях сексуального характера, насилии по гендерному признаку, умышленном причинении эмоционального расстройства и незаконном лишении свободы.
Адвокаты Спейси уведомили суд, что адвокаты истца сообщили им 11 сентября о недавней смерти своего клиента, отмечает телеканал. Причины смерти обвинившего Спейси в домогательствах массажиста не раскрываются.
Ранее защита актера потребовала отклонить иск против него с обвинением в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу, который на предварительных слушаниях в суде неожиданно отказался отвечать на вопросы о главной улике - своем сотовом телефоне, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.