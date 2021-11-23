https://ria.ru/20211123/spasateli-1760233582.html

"Выжить бы самим". Почему увольняются региональные спасатели

"Выжить бы самим". Почему увольняются региональные спасатели - РИА Новости, 23.11.2021

"Выжить бы самим". Почему увольняются региональные спасатели

На днях бурятские спасатели пожаловались на низкие зарплаты и невозможность досрочно получить пенсию. Это общая беда всех региональных сотрудников: они... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:00

2021-11-23T11:54

общество

российский союз спасателей

архангельск

московская городская дума

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. На днях бурятские спасатели пожаловались на низкие зарплаты и невозможность досрочно получить пенсию. Это общая беда всех региональных сотрудников: они подчиняются МЧС России, но не входят в структуру и соответствующих льгот у них нет. В ситуации разбиралось РИА Новости.Незащищенные спасатели"Спасатели Бурятской региональной поисково-спасательной службы работают по одним документам с МЧС России. У нас одинаковые цели, функции и задачи. Мы так же рискуем жизнью и здоровьем для спасения людей. Но у сотрудников БРПСС в разы меньше зарплата и нет социальной защищенности", — говорит в видеообращении к главе Бурятии мужчина в сине-оранжевой форме. Это Евгений Лысов, спасатель первого класса. За его спиной стоят десятки коллег.БРПСС подчиняется МЧС, но финансируют ее из бюджета республики. Люди не имеют федеральных льгот: зарплата ниже, нет досрочной пенсии после 15 лет службы. При этом выполняют ту же самую работу."Если будет большое ЧС, приедут федералы. Я был на Саяно-Шушенской (авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009-м), туда отправили всех спасателей региона, москвичи нами руководили. Мы делали ту же работу, что и спасатели, которых они привезли с собой", — рассказывает Лысов.В отряде БРПСС — 54 человека. Лысов вспоминает: раньше свободные вакансии закрывали мгновенно — зарплаты были одни из самых высоких в регионе. В этом году приняли всего 12 человек, столько же уволилось.Ему самому на руки дают 38 тысяч рублей — с учетом всех переработок и ночных выходов. Евгений — самый "высокооплачиваемый" специалист в отряде. Чтобы получать такие деньги, молодой спасатель должен отслужить не меньше 15 лет."Классность поднимают в лучшем случае через два года, обычно — через три. Так что сначала работаешь за 20 тысяч. Потом, если сочтут достойным, класс повысят", — объясняет Лысов.Сейчас у спасателей БРПСС серьезный дефицит кадров, например, с правами категории С — скоро некого будет посадить за руль КамАЗа. К тому же часть команды уже готова уволиться.Его коллега, пожелавший остаться анонимным, говорит, что хочет уволиться: "Никакого движения с мертвой точки, ничего не изменится". Он подрабатывает промышленным альпинистом и ведет занятия в центре дополнительного образования — рассказывает школьникам о нюансах работы спасателя."Ты свое оттаскал, Михалыч"Вторая проблема, на которую жалуются бурятские спасатели, — отсутствие досрочной пенсии.Другой сотрудник — Игорь Задевалов — ушел из БРПСС в апреле, не дождавшись пенсии. Ему шестьдесят. Служил с 1984-го. И хотя уволился полгода назад и переехал за шесть тысяч километров, о спасателях БРПСС и Бурятии говорит исключительно "мы" и "у нас"."Я живу у дочери в Петербурге. Не хочу обидеть местных коллег, но здесь нет гор и быстрых рек. Вот увидишь новость: "Снежные заносы на дороге, спасатели выехали". Для нас это самое простое. Настоящая работа — горно-таежная местность. В позапрошлом сезоне было много орехов и полреспублики ушло на сбор: люди попадали, получали травмы. Мы дома редко бываем, особенно в сезон дикоросов — черемши, ореха. А зимой — лыжники и сноубордисты. Два года назад сошла лавина, пришлось людей откапывать. Ночуем в палатке зимой и летом, это здоровья не добавляет. У нас молодые ребята все ломаные-переломаные, простывшие", — рассказывает он.Задевалов — "универсальный солдат": управлял квадроциклом, моторной лодкой, автомобилем, руководил альпинистской операцией в горах. Бывало, после сложной командировки сразу выезжал на другие спасательные операции. Никогда не отказывался: "Надо — значит, надо".Уволился, потому что понял: не может работать наравне с молодыми."Вчетвером несем носилки с человеком весом сто килограммов — и не по дороге, а по горной местности, через камни и буераки. Это тяжело и в сорок, а сейчас тем более. А еще морально сложно, потому что жалеть начинают. Опыта и здоровья пока хватает, чтобы руководить работами. Но вот в прошлом году искали упавший самолет в Саянах — группа из трех человек, мы десять дней ходили. Представляете, сколько еды, еще палатка, котлы. Я уже не мог нести наравне с остальными. Ребята молодые: "Михалыч, давай поможем, ты че, ты свое оттаскал". А мне все равно стыдно. И чтобы за счет других не выезжать, я ушел", — говорит спасатель.Коллег по цеху, записавших обращение, он поддерживает, но не верит, что они оставят любимую работу: "Конечно, бучу подняли, но на самом деле любого разбуди ночью — и он побежит выручать. Люди они такие".Напоследок Игорь добавляет: "Я сейчас с вами общаюсь, а был бы на работе, зазвенел бы колокольчик, все бы бросил и побежал. Мне бы сказали: "Одевайся в горно-таежную". Взял бы тревожный рюкзак, прыгнул в машину и полетел. Куда поехал, когда вернусь — неизвестно"."Работа ведется"В республиканском агентстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что в 2020-м зарплату спасателям повысили на 13 процентов. Так, в 2019-м в среднем они получали 24,6 тысячи, сейчас — 28,3. "Среди работников бюджетных организаций это одна из самых высоких ставок", — отметили в агентстве.В ведомстве также сообщили, что с начала года текучка кадров составила 25%, уволились 11 спасателей, принято 12 человек, есть четыре вакансии.Решение же о социальных льготах должны принимать не на региональном, а на федеральном уровне."Правительство Республики Бурятия поддержало законодательную инициативу Архангельского областного собрания депутатов о досрочном выходе на пенсию региональных спасателей. В ходе рассмотрения на заседании Государственной думы в октябре 2021 года в первом чтении данное предложение отклонили. Работа по повышению заработной платы и принятии дополнительных льгот для республиканских спасателей актуальна и будет продолжена", — отметили в ведомстве."Покажите ваши результаты"Редакция связалась с Ильей Тильманном, сотрудником архангельской противопожарной службы и одним из инициаторов законопроекта об уравнивании региональных и федеральных спасателей и пожарных.Двадцать седьмого октября документ отклонили — видимо, это и стало последней каплей для Бурятской РПСС. За процессом следили работники ГО и ЧС по всей стране: проблема с льготами остро стоит и для пожарных."Федеральные, региональные, муниципальные спасатели и пожарные работают по одной нормативной базе. У них одинаковые требования по оснащению, подготовке, аттестации", — говорит Тильманн.Тем не менее считается, что федералы якобы работают больше. Однако это не так —статистику собирают неправильно.При этом молодые кадры, в обучение которых вкладывают средства областные службы спасения, при первой же возможности уходят в МЧС."Профессия героическая и очень красивая, но есть романтика, а есть быт", — замечает председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев.Он уверен — необходима и досрочная пенсия: "Ни один спасатель не вышел на пенсию в 65 лет, потому что уже в 50 начинаются объективные физические изменения. Либо уходят на пенсию по инвалидности, либо становятся охранниками, осваивают другие профессии, чтобы выживать. Давайте сравним: сварщик, независимо от того, где работает, имеет право на досрочную пенсию. Как и шахтер, который провел десять лет под землей".Первые сдвиги все же есть. Так, в Мосгордуме решили назначать региональным спасателям социальные выплаты через 15 лет службы. Дударев планирует отправить на рассмотрение депутатам Госдумы новый законопроект об уравнивании статусов спасателей и пожарных из разных служб.

https://ria.ru/20211110/mosgorduma-1758371378.html

https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759885215.html

архангельск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российский союз спасателей, архангельск, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, россия