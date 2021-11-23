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Эксперт рассказал о способах борьбы со спамом в соцсетях и мессенджерах
Эксперт рассказал о способах борьбы со спамом в соцсетях и мессенджерах - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт рассказал о способах борьбы со спамом в соцсетях и мессенджерах
Социальные сети и мессенджеры обладают различным функционалом для блокировки спама: в Instagram и WhatsApp можно настроить правила добавления в группы, в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:10
2021-11-23T05:10
общество
технологии
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Социальные сети и мессенджеры обладают различным функционалом для блокировки спама: в Instagram и WhatsApp можно настроить правила добавления в группы, в Facebook – пожаловаться на контент, а в Telegram – воспользоваться ботом-модератором, рассказал РИА Новости директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин."Такой шаблон настроек практически избавит от спама, останутся редкие запросы на подписку, на которые стоит реагировать решительно - блокировать и отправлять репорт с указанием причины. Социальная сеть предлагает список поводов отказа на подписку, которые помогают системе модерирования принять решение о блокировке спам-аккаунта", - добавил он.Для бизнес-аккаунтов в Instagram, как указал Пятунин, соцсеть предусмотрела "настройку оповещений, которые можно отключить для запросов на добавление в группу". Помочь автоматизировать работу в таких аккаунтах, как отметил эксперт, могут специальные приложения, например, DMpro, Parasite, DoInsta, Tooligram, Chotam, StarComment.Пользователи Facebook, по словам собеседника агентства, могут сообщить о спаме при помощи кнопки "Пожаловаться", которая также предполагает получение обратной связи от службы поддержки. Администраторам групп в этой соцсети эксперт советует настроить список вопросов для кандидатов на вступление в сообщество, это можно сделать в разделе "помощь администратору"."Facebook достаточно эффективно определяет спам и перемещает сомнительные сообщения в папку "Потенциальный спам" для согласования пользователем. Аккаунтам с низкой активностью целесообразно использовать "Одобрение публикаций", - отметил Пятунин.Как бороться со спамом в мессенджерахПользователям WhatsApp для того, чтобы эффективнее бороться со спамом, эксперт рекомендует "настроить раздел "приватность". По его словам, в последней версии мессенджера пользователи могут "точечно" выбрать, какие люди из списка контактов могут приглашать их в группу. Разработчики WhatsApp, как подчеркнул Пятунин, также "эффективно борются со спамом с помощью автоматизации анализа повторных сообщений".Справиться со спамом в небольших открытых группах в Telegram, по словам эксперта, поможет простой бот-модератор @combot: "он обеспечит временное ограничение прав новых участников групп - запрет на добавление картинок, ограничение на отправку сообщений по таймингу". "Для больших групп не обойтись без ботов-модераторов посерьезнее с инструментами проверки "капчи", - добавил он.
https://ria.ru/20211119/sotsseti-1759749020.html
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общество, технологии, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook
05:10 23.11.2021
 
Эксперт рассказал о способах борьбы со спамом в соцсетях и мессенджерах

Эксперт Пятунин рассказал о способах борьбы со спамом в соцсетях и мессенджерах

© Fotolia / Feng YuСпам
Спам - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Fotolia / Feng Yu
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Социальные сети и мессенджеры обладают различным функционалом для блокировки спама: в Instagram и WhatsApp можно настроить правила добавления в группы, в Facebook – пожаловаться на контент, а в Telegram – воспользоваться ботом-модератором, рассказал РИА Новости директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин.
"Для разных социальных сетей есть свои способы блокировки спама: в Instagram существует две стратегии защиты от подобного контента. Для личных аккаунтов подойдет настройка приватного режима и правил добавления в группы, например, только в случае самостоятельной подписки на учетную запись инициатора сообщества", - сообщил эксперт.
"Такой шаблон настроек практически избавит от спама, останутся редкие запросы на подписку, на которые стоит реагировать решительно - блокировать и отправлять репорт с указанием причины. Социальная сеть предлагает список поводов отказа на подписку, которые помогают системе модерирования принять решение о блокировке спам-аккаунта", - добавил он.
Для бизнес-аккаунтов в Instagram, как указал Пятунин, соцсеть предусмотрела "настройку оповещений, которые можно отключить для запросов на добавление в группу". Помочь автоматизировать работу в таких аккаунтах, как отметил эксперт, могут специальные приложения, например, DMpro, Parasite, DoInsta, Tooligram, Chotam, StarComment.
Пользователи Facebook, по словам собеседника агентства, могут сообщить о спаме при помощи кнопки "Пожаловаться", которая также предполагает получение обратной связи от службы поддержки. Администраторам групп в этой соцсети эксперт советует настроить список вопросов для кандидатов на вступление в сообщество, это можно сделать в разделе "помощь администратору".
"Facebook достаточно эффективно определяет спам и перемещает сомнительные сообщения в папку "Потенциальный спам" для согласования пользователем. Аккаунтам с низкой активностью целесообразно использовать "Одобрение публикаций", - отметил Пятунин.
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Как бороться со спамом в мессенджерах

Пользователям WhatsApp для того, чтобы эффективнее бороться со спамом, эксперт рекомендует "настроить раздел "приватность". По его словам, в последней версии мессенджера пользователи могут "точечно" выбрать, какие люди из списка контактов могут приглашать их в группу. Разработчики WhatsApp, как подчеркнул Пятунин, также "эффективно борются со спамом с помощью автоматизации анализа повторных сообщений".
Справиться со спамом в небольших открытых группах в Telegram, по словам эксперта, поможет простой бот-модератор @combot: "он обеспечит временное ограничение прав новых участников групп - запрет на добавление картинок, ограничение на отправку сообщений по таймингу". "Для больших групп не обойтись без ботов-модераторов посерьезнее с инструментами проверки "капчи", - добавил он.
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