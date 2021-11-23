https://ria.ru/20211123/sneg-1760299893.html

Беженцы в центре "Брузги" впервые в жизни увидели снег

Беженцы в центре "Брузги" впервые в жизни увидели снег - РИА Новости, 23.11.2021

Беженцы в центре "Брузги" впервые в жизни увидели снег

Снег выпал в Гродненской области Белоруссии, в том числе в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, многие находящиеся там беженцы увидели его... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:26

2021-11-23T11:26

2021-11-23T11:59

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП "БРУЗГИ" (Белоруссия), 23 ноя - РИА Новости. Снег выпал в Гродненской области Белоруссии, в том числе в логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей, многие находящиеся там беженцы увидели его впервые, передает корреспондент РИА Новости. Уроженцы Ирака пробуют снег на вкус, снимают снегопад на телефоны. Дети играют в снежки и пытаются делать снежных ангелов.По словам заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка, из-за похолодания на улице было усилено отопление центра. Сейчас ночью здесь 18-20 градусов.В больницах находятся трое детей и двое взрослых из центра. У одного мужчины выявлен коронавирус. Всего в центре живут около 1,8 тысячи беженцев.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Мигранты пробуют на вкус первый снег в центре "Брузги" В центре "Брузги" на белорусской границе впервые выпал снег. Беженцы пытаются делать снежных ангелов и пробуют снег на вкус - многие никогда его не видели. 2021-11-23T11:26 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии