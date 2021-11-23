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Россияне начали скупать лопаты в ожидании снегопадов
Россияне начали скупать лопаты в ожидании снегопадов - РИА Новости, 23.11.2021
Россияне начали скупать лопаты в ожидании снегопадов
Жители России в ожидании снегопадов резко увеличили объем покупок лопат, щеток для автомобилей и других товаров для уборки снега - за выходные россияне... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:38
2021-11-23T09:41
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жители России в ожидании снегопадов резко увеличили объем покупок лопат, щеток для автомобилей и других товаров для уборки снега - за выходные россияне обеспечили до четверти месячных продаж в этой категории, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Порядка 15-25% продаж за обзорный период (в зависимости от категорий) было обеспечено прошедшим уикендом (19-21 ноября). Стимулом к покупкам стали как непогода, так и ожидание ее ухудшения, связанные с прогнозами синоптиков", - отмечают эксперты. Лидерами по приросту спроса стали регионы центральной части России, в том числе и Москва, говорится в исследовании.При этом за первые три недели ноября в сравнении с аналогичным периодом 2020 года средний чек на лопаты возрос на 9% и составил 657 рублей. В натуральном выражении объем продаж лопат вырос за год на 169%.Сильнее всего - на 220% - выросли количественные продажи щеток для очистки автомобилей, средний чек составил 364 рубля, что на 33% выше прошлогоднего показателя.Кроме того, россияне не забыли про покупку "незамерзайки" - средний чек на этот вид товаров в этом году составил 260 рублей, это 19% выше, чем в прошлом году, а количество проданного товара выросло до 202%. Наибольший средний чек был на снегоуборщики - за год их было продано на 194% больше, в среднем они обошлись 33 030 рублей, что на 26% выше суммы годом ранее.
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экономика, общество, россия
06:38 23.11.2021 (обновлено: 09:41 23.11.2021)
 
Россияне начали скупать лопаты в ожидании снегопадов

Исследование "Платформы ОФД" показало резкое увеличение спроса на лопаты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Жители России в ожидании снегопадов резко увеличили объем покупок лопат, щеток для автомобилей и других товаров для уборки снега - за выходные россияне обеспечили до четверти месячных продаж в этой категории, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Порядка 15-25% продаж за обзорный период (в зависимости от категорий) было обеспечено прошедшим уикендом (19-21 ноября). Стимулом к покупкам стали как непогода, так и ожидание ее ухудшения, связанные с прогнозами синоптиков", - отмечают эксперты. Лидерами по приросту спроса стали регионы центральной части России, в том числе и Москва, говорится в исследовании.
При этом за первые три недели ноября в сравнении с аналогичным периодом 2020 года средний чек на лопаты возрос на 9% и составил 657 рублей. В натуральном выражении объем продаж лопат вырос за год на 169%.
Сильнее всего - на 220% - выросли количественные продажи щеток для очистки автомобилей, средний чек составил 364 рубля, что на 33% выше прошлогоднего показателя.
Кроме того, россияне не забыли про покупку "незамерзайки" - средний чек на этот вид товаров в этом году составил 260 рублей, это 19% выше, чем в прошлом году, а количество проданного товара выросло до 202%. Наибольший средний чек был на снегоуборщики - за год их было продано на 194% больше, в среднем они обошлись 33 030 рублей, что на 26% выше суммы годом ранее.
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