17:40 23.11.2021 (обновлено: 17:55 23.11.2021)
Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок
Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже поддельных справок
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами, штрафы составят до одного миллиона рублей, за повторное нарушение — до пяти миллионов, соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом федерального закона дополняется частью 10.3 статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП), предусматривающей административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом", — говорится в пояснительной записке к документу.
Штрафы за распространение предложений о торговле поддельными медицинскими документами в СМИ могут составить до одного миллиона рублей, за повторное нарушение — до пяти миллионов рублей, уточняется в проекте.