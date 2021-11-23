https://ria.ru/20211123/smi-1760394541.html

Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок

Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок - РИА Новости, 23.11.2021

Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже медсправок

Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:40

2021-11-23T17:40

2021-11-23T17:55

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минздрав России предлагает установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами, штрафы составят до одного миллиона рублей, за повторное нарушение — до пяти миллионов, соответствующий проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Штрафы за распространение предложений о торговле поддельными медицинскими документами в СМИ могут составить до одного миллиона рублей, за повторное нарушение — до пяти миллионов рублей, уточняется в проекте.

https://ria.ru/20210906/zapret-1748891946.html

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2021

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