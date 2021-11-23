https://ria.ru/20211123/smekh-1760273385.html
SVT: Россия "высмеяла" Швецию из-за заявления о военной помощи Украине
SVT: Россия "высмеяла" Швецию из-за заявления о военной помощи Украине - РИА Новости, 23.11.2021
SVT: Россия "высмеяла" Швецию из-за заявления о военной помощи Украине
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за его заявления об отправке военных на Украину. Об этом эфире телеканала SVT рассказала РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:51
2021-11-23T06:51
2021-11-23T10:00
украина
москва
владимир зеленский
евросоюз
сергей лавров
петер хультквист
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152218/23/1522182328_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_c9bd8dc67bb8a8d814e84493d3db910c.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за его заявления об отправке военных на Украину. Об этом эфире телеканала SVT рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.Заявление шведского министраНа прошлой неделе Хультквист заявил, что министерство обороны Швеции поддерживает предложение Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине. "Естественно, мы должны быть открыты для этого (для создания военно-тренировочной базы). Впоследствии мы обсудим, как это будет выглядеть", - сказал Хультквист в интервью Sveriges Radio.Как пояснил министр, это означает, что Швеция может направить на Украину своих офицеров для обучения украинских солдат.Реакция российского посольстваПосольство России в Швеции на своей странице в Facebook в ответ напомнило Хультквисту о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году."Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", — говорилось в заявлении диппредставительства.Как констатировали в посольстве, Стокгольм, вероятно, не извлек надлежащие уроки "из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот" и, "того и гляди, наступит на те же грабли".В дипмиссии призвали Хультквиста "задуматься о том, чтобы вместо необдуманной миссии на Украине наладить неоднократно предлагаемый Москвой диалог между военными ведомствами Швеции и России о путях восстановления разрядки, доверия и сотрудничества в районе Балтийского моря".Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что "таким образом Россия поднимает Швецию на смех".Обвинения в адрес РоссииКиев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Он также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
https://ria.ru/20211120/poltava-1759936904.html
https://ria.ru/20211026/sweden-1756390513.html
https://ria.ru/20211123/sovetniki-1760264649.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152218/23/1522182328_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b4727f96834d0074c7805dab5a7eb01f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, петер хультквист, россия
06:51 23.11.2021 (обновлено: 10:00 23.11.2021)
SVT: Россия "высмеяла" Швецию из-за заявления о военной помощи Украине
SVT: Россия подняла Швецию на смех из-за слов министра обороны Хультквиста о помощи Киеву
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия
подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста
из-за его заявления об отправке военных на Украину
. Об этом эфире телеканала SVT
рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.
Заявление шведского министра
На прошлой неделе Хультквист заявил, что министерство обороны Швеции
поддерживает предложение Евросоюза
о создании военно-тренировочной базы на Украине. "Естественно, мы должны быть открыты для этого (для создания военно-тренировочной базы). Впоследствии мы обсудим, как это будет выглядеть", - сказал Хультквист в интервью Sveriges Radio
.
Как пояснил министр, это означает, что Швеция может направить на Украину своих офицеров для обучения украинских солдат.
Реакция российского посольства
Посольство России в Швеции на своей странице в Facebook
в ответ напомнило Хультквисту о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году.
"Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", — говорилось в заявлении диппредставительства.
Как констатировали в посольстве, Стокгольм, вероятно, не извлек надлежащие уроки "из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот" и, "того и гляди, наступит на те же грабли".
В дипмиссии призвали Хультквиста "задуматься о том, чтобы вместо необдуманной миссии на Украине наладить неоднократно предлагаемый Москвой диалог между военными ведомствами Швеции и России о путях восстановления разрядки, доверия и сотрудничества в районе Балтийского моря".
Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что "таким образом Россия поднимает Швецию на смех".
Обвинения в адрес России
Киев
и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве
заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
Глава МИД России Сергей Лавров
ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Он также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский
не против пойти на провокации.