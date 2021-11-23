https://ria.ru/20211123/shishkin-1760207657.html

В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея

В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея - РИА Новости, 23.11.2021

В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка "Иван Шишкин", в которую вошло более 50 работ великого пейзажиста из собрания Государственного... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:03

2021-11-23T16:03

2021-11-23T16:08

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка "Иван Шишкин", в которую вошло более 50 работ великого пейзажиста из собрания Государственного Русского музея и фондов КМИИ, сообщили организаторы.Летом выставка, посвященная творчеству знаменитого художника, проходила в Русском музее, а в середине ноября закрылась. Теперь многими из представленных на ней живописных и графических работ, смогут полюбоваться жители и гости Калуги. В экспозицию также вошло десять произведений, предоставленных фондами Калужского музея изобразительных искусств. Среди них девять рисунков и одна живописная работа — "Берег моря", созданная в 1890 году. Полотна, переданные Русским музеем, представляют различные этапы творчества Ивана Шишкина. Из ранних шедевров организаторы советуют обратить внимание на "Вид в окрестностях Петербурга". Этот пейзаж художник написал в 1856 году, когда учился в Императорской Академии художеств.Не менее интересны сюжеты, созданные Шишкиным на Валааме. Среди них: "Вид на острове Валааме (Местность Кукко) (1859-1860) и "И. И. Шишкин и А. В. Гине в мастерской на острове Валааме" (1860). Во второй половине XIX века художник путешествовал по Европе. Об этой поездке гостям выставки рассказывают "Буковый лес в Швейцарии" (1863) и "Тевтобургский лес" (1865).Особое место в экспозиции занимают рисунки и офорты. Шишкин внес в формирование русского рисунка и гравюры огромный вклад. Посмотреть на работы Ивана Шишкина в Калужском музее изобразительных искусств можно до 6 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211120/vystavka-1759869853.html

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новости культуры, искусство, калуга, иван шишкин, выставки