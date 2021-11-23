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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/shishkin-1760207657.html
В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея
В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея - РИА Новости, 23.11.2021
В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея
В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка "Иван Шишкин", в которую вошло более 50 работ великого пейзажиста из собрания Государственного... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:03
2021-11-23T16:08
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка "Иван Шишкин", в которую вошло более 50 работ великого пейзажиста из собрания Государственного Русского музея и фондов КМИИ, сообщили организаторы.Летом выставка, посвященная творчеству знаменитого художника, проходила в Русском музее, а в середине ноября закрылась. Теперь многими из представленных на ней живописных и графических работ, смогут полюбоваться жители и гости Калуги. В экспозицию также вошло десять произведений, предоставленных фондами Калужского музея изобразительных искусств. Среди них девять рисунков и одна живописная работа — "Берег моря", созданная в 1890 году. Полотна, переданные Русским музеем, представляют различные этапы творчества Ивана Шишкина. Из ранних шедевров организаторы советуют обратить внимание на "Вид в окрестностях Петербурга". Этот пейзаж художник написал в 1856 году, когда учился в Императорской Академии художеств.Не менее интересны сюжеты, созданные Шишкиным на Валааме. Среди них: "Вид на острове Валааме (Местность Кукко) (1859-1860) и "И. И. Шишкин и А. В. Гине в мастерской на острове Валааме" (1860). Во второй половине XIX века художник путешествовал по Европе. Об этой поездке гостям выставки рассказывают "Буковый лес в Швейцарии" (1863) и "Тевтобургский лес" (1865).Особое место в экспозиции занимают рисунки и офорты. Шишкин внес в формирование русского рисунка и гравюры огромный вклад. Посмотреть на работы Ивана Шишкина в Калужском музее изобразительных искусств можно до 6 марта 2022 года.
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новости культуры, искусство, калуга, иван шишкин, выставки
16:03 23.11.2021 (обновлено: 16:08 23.11.2021)
 
В Калуге открылась масштабная выставка Ивана Шишкина из Русского музея

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка Ивана Шишкина

© Иван Шишкин 1888Картина "У берегов Финского залива ("Удриас близ Нарвы")"
Картина У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)
© Иван Шишкин 1888
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка "Иван Шишкин", в которую вошло более 50 работ великого пейзажиста из собрания Государственного Русского музея и фондов КМИИ, сообщили организаторы.
Летом выставка, посвященная творчеству знаменитого художника, проходила в Русском музее, а в середине ноября закрылась. Теперь многими из представленных на ней живописных и графических работ, смогут полюбоваться жители и гости Калуги.
В экспозицию также вошло десять произведений, предоставленных фондами Калужского музея изобразительных искусств. Среди них девять рисунков и одна живописная работа — "Берег моря", созданная в 1890 году.
Полотна, переданные Русским музеем, представляют различные этапы творчества Ивана Шишкина. Из ранних шедевров организаторы советуют обратить внимание на "Вид в окрестностях Петербурга". Этот пейзаж художник написал в 1856 году, когда учился в Императорской Академии художеств.
© Иван Шишкин (1856)Картина "Вид в окрестностях Петербурга"
Картина Вид в окрестностях Петербурга
© Иван Шишкин (1856)
Картина "Вид в окрестностях Петербурга"
Не менее интересны сюжеты, созданные Шишкиным на Валааме. Среди них: "Вид на острове Валааме (Местность Кукко) (1859-1860) и "И. И. Шишкин и А. В. Гине в мастерской на острове Валааме" (1860).
© Иван Шишкин (1860)Картина "И.И.Шишкин и А.В.Гине в мастерской на острове Валааме"
Картина И.И.Шишкин и А.В.Гине в мастерской на острове Валааме
© Иван Шишкин (1860)
Картина "И.И.Шишкин и А.В.Гине в мастерской на острове Валааме"
Во второй половине XIX века художник путешествовал по Европе. Об этой поездке гостям выставки рассказывают "Буковый лес в Швейцарии" (1863) и "Тевтобургский лес" (1865).
"Путешествие Шишкина способствовало приобретению профессиональных навыков и формированию обостренного восприятия национальных особенностей родной природы", — подчеркивают в музее.
© Иван Шишкин (1865)Картина "Тевтобургский лес"
Картина Тевтобургский лес
1 из 2
Картина "Тевтобургский лес"
© Иван Шишкин (1865)
© Иван Шишкин (1863)Картина "Буковый лес в Швейцарии"
Картина Буковый лес в Швейцарии
2 из 2
Картина "Буковый лес в Швейцарии"
© Иван Шишкин (1863)
1 из 2
Картина "Тевтобургский лес"
© Иван Шишкин (1865)
2 из 2
Картина "Буковый лес в Швейцарии"
© Иван Шишкин (1863)
Особое место в экспозиции занимают рисунки и офорты. Шишкин внес в формирование русского рисунка и гравюры огромный вклад.

"Об этом прекрасно сказал художественный критик Сомов: "Если он один из первых в ряду современных русских живописцев пейзажа, то как гравер-пейзажист – единственный и небывалый в России". — рассказывают организаторы выставки.

Посмотреть на работы Ивана Шишкина в Калужском музее изобразительных искусств можно до 6 марта 2022 года.
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