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Сеул прокомментировал смерть экс-президента Чон Ду Хвана

Сеул прокомментировал смерть экс-президента Чон Ду Хвана - РИА Новости, 23.11.2021

Сеул прокомментировал смерть экс-президента Чон Ду Хвана

Администрация президента Южной Кореи выразила сожаление в связи с тем, что бывший президент Чон Ду Хван скончался, не извинившись за подавление демократического РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:55

2021-11-23T13:55

2021-11-23T13:55

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи выразила сожаление в связи с тем, что бывший президент Чон Ду Хван скончался, не извинившись за подавление демократического восстания 1980 года в Кванджу, заявили в администрации.Ранее сообщалось, что экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался во вторник в своем доме на 91-м году жизни. Он болел раком крови.Пресс-секретарь президента Пак Кён Ми заявила, что в администрации не планируют посылать венок или официально посещать похороны Чон Ду Хвана."Мы молимся за упокой души экс-президента Чон Ду Чхвана и выражаем соболезнования его родственникам. Администрация президента сожалеет о том, что Чон Ду Хван скончался, не принеся искренних извинений и не раскрыл исторической правды, администрация не планирует посылать цветы или наносить визит на его похороны", - заявила она.В 1979 году Чон Ду Хван совершил военный переворот и пришел к власти в Южной Корее и оставался в должности до 1988 года, когда президентом стал Ро Дэ У. В 1996 году Ро Дэ У и Чон Ду Хван были осуждены по обвинениям в коррупции и за их роль в подавлении восстания 1980 года в Кванджу. Чон Ду Хван был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Позже он был выпущен по амнистии.Как сообщает агентство Рёнхап, по официальным данным, ходе подавления восстания погибло более 200 человек и еще 1800 получили ранения. Чон Ду Хван ни разу не извинился публично за участие в подавлении восстания.В октябре также стало известно о смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У, установившего дипотношения с СССР в 1990 году. Ему было 88 лет. В отличие от Чон Ду Хвана Ро Дэ У принес извинения за причастность к подавлению восстания в Кванджу, поэтому власти провели для него пятидневные государственные похороны, а президент Мун Чжэ Ин прислал на них цветы с соболезнованиями.

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кванджу

южная корея

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