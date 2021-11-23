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Рязанский депутат объяснил фразу про расстрелы за купленные сертификаты

Рязанский депутат объяснил фразу про расстрелы за купленные сертификаты - РИА Новости, 23.11.2021

Рязанский депутат объяснил фразу про расстрелы за купленные сертификаты

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил о необходимости наказания вплоть до расстрела за покупку сертификатов о вакцинации, позже он объяснил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T23:24

2021-11-23T23:24

2021-11-23T23:24

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РЯЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил о необходимости наказания вплоть до расстрела за покупку сертификатов о вакцинации, позже он объяснил свои слова эмоциями, так как сам был в красной зоне и потерял жену.В ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах на заседании Рязанской облдумы во вторник Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о прививках "надо расстреливать".Выступая на заседании, депутат сказал, что "каждый из нас, депутатов, (должен – ред.) прийти и сказать: не привился - не подходи близко и не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего". Тогда, как он считает, ситуация с коронавирусом изменится через несколько месяцев. "Сегодня как мы делаем, еще покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах", - сказал депутат.Позже, комментируя свое высказывание, депутат пояснил, что имел в виду суровое наказание преступления с сертификатами о вакцинации."Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жёсткие наказания для тех, кто покупает и продаёт сертификаты о вакцинации. Ограничения никому не нравятся, но прививки - главное условие выживания в период пандемии", - прокомментировал Сидоров свои слова РИА Новости.По данным сайта Рязанской областной думы, депутат Владимир Сидоров избран по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинут Рязанским региональным отделением партии "Единая Россия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, рязанская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии