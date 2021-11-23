https://ria.ru/20211123/serbiya-1760277248.html

Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России

Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России - РИА Новости, 23.11.2021

Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России

Сербия высоко ценит поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности республики и надеется, что Москва продолжит такую политику в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:32

2021-11-23T08:32

2021-11-23T08:32

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сербия

черногория

владимир путин

нато

александр вучич

освободительная армия косово

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия высоко ценит поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности республики и надеется, что Москва продолжит такую политику в будущем, заявил РИА Новости временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич."Сербия высоко оценивает российскую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия. Сербия благодарна России за такую позицию и, естественно, надеется, что Россия продолжит такую политику в будущем", - сказал Царич.Президент Сербии Александр Вучич 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211115/sputnik-1759122084.html

греция

сербия

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в мире, греция, сербия, черногория, владимир путин, нато, александр вучич, освободительная армия косово, россия