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Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России
Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России - РИА Новости, 23.11.2021
Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России
Сербия высоко ценит поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности республики и надеется, что Москва продолжит такую политику в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:32
2021-11-23T08:32
в мире
греция
сербия
черногория
владимир путин
нато
александр вучич
освободительная армия косово
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия высоко ценит поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности республики и надеется, что Москва продолжит такую политику в будущем, заявил РИА Новости временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич."Сербия высоко оценивает российскую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия. Сербия благодарна России за такую позицию и, естественно, надеется, что Россия продолжит такую политику в будущем", - сказал Царич.Президент Сербии Александр Вучич 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, греция, сербия, черногория, владимир путин, нато, александр вучич, освободительная армия косово, россия
08:32 23.11.2021
 
Сербия надеется на поддержку своего суверенитета со стороны России

Поверенный: Сербия высоко ценит поддержку России в отношении суверенитета республики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сербия высоко ценит поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности республики и надеется, что Москва продолжит такую политику в будущем, заявил РИА Новости временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич.
"Сербия высоко оценивает российскую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия. Сербия благодарна России за такую позицию и, естественно, надеется, что Россия продолжит такую политику в будущем", - сказал Царич.
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Президент Сербии Александр Вучич 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября он ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
 
В миреГрецияСербияЧерногорияВладимир ПутинНАТОАлександр ВучичОсвободительная армия КосовоРоссия
 
 
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