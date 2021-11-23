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В посольстве Сербии рассказали об ожиданиях от визита Вучича в Москву
В посольстве Сербии рассказали об ожиданиях от визита Вучича в Москву - РИА Новости, 23.11.2021
В посольстве Сербии рассказали об ожиданиях от визита Вучича в Москву
Лидеры Сербии и России в первую очередь собираются обсудить совместные проекты в области энергетики, заявил РИА Новости временный поверенный в делах сербского... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:11
2021-11-23T10:22
экономика
сербия
владимир путин
александр вучич
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры Сербии и России в первую очередь собираются обсудить совместные проекты в области энергетики, заявил РИА Новости временный поверенный в делах сербского посольства Славолюб Царич.Президент республики Александр Вучич должен прибыть в Москву 24 ноября, на следующий день запланировано общение с Владимиром Путиным.По словам Царича, сербская сторона ожидает от этого визита "позитивных результатов, укрепления и продолжения сотрудничества в ряде сфер". Также в Белграде рассчитывают на дальнейшую поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности страны.Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. В последние годы республика получала более двух миллиардов кубометров голубого топлива по трубе через Украину и Венгрию, а 1 января состоялся официальный пуск российского сырья в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток".Кроме того, Москва не признала отделившееся от Сербии в одностороннем порядке самопровозглашенное государство Косово.
https://ria.ru/20211116/vuchich-1759383494.html
https://ria.ru/20200623/1573354877.html
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экономика, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток, россия
08:11 23.11.2021 (обновлено: 10:22 23.11.2021)
 
В посольстве Сербии рассказали об ожиданиях от визита Вучича в Москву

Посольство Сербии: Белград ожидает позитивных результатов визита Вучича в Россию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лидеры Сербии и России в первую очередь собираются обсудить совместные проекты в области энергетики, заявил РИА Новости временный поверенный в делах сербского посольства Славолюб Царич.
Президент республики Александр Вучич должен прибыть в Москву 24 ноября, на следующий день запланировано общение с Владимиром Путиным.

"Учитывая чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства <...> а также прекрасные личные отношения <...> предметом обсуждения будут и другие темы, естественно", — добавил дипломат.

По словам Царича, сербская сторона ожидает от этого визита "позитивных результатов, укрепления и продолжения сотрудничества в ряде сфер". Также в Белграде рассчитывают на дальнейшую поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности страны.
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Кроме того, Москва не признала отделившееся от Сербии в одностороннем порядке самопровозглашенное государство Косово.
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ЭкономикаСербияВладимир ПутинАлександр ВучичТурецкий потокРоссия
 
 
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