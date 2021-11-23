08:11 23.11.2021 (обновлено: 10:22 23.11.2021)
В посольстве Сербии рассказали об ожиданиях от визита Вучича в Москву
Посольство Сербии: Белград ожидает позитивных результатов визита Вучича в Россию
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент республики Александр Вучич должен прибыть в Москву 24 ноября, на следующий день запланировано общение с Владимиром Путиным.
"Учитывая чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства <...> а также прекрасные личные отношения <...> предметом обсуждения будут и другие темы, естественно", — добавил дипломат.
По словам Царича, сербская сторона ожидает от этого визита "позитивных результатов, укрепления и продолжения сотрудничества в ряде сфер". Также в Белграде рассчитывают на дальнейшую поддержку России в отношении суверенитета и территориальной целостности страны.
16 ноября, 23:54Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. В последние годы республика получала более двух миллиардов кубометров голубого топлива по трубе через Украину и Венгрию, а 1 января состоялся официальный пуск российского сырья в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток".
Кроме того, Москва не признала отделившееся от Сербии в одностороннем порядке самопровозглашенное государство Косово.
23 июня 2020, 18:32Межгосударственные отношения России и Сербии