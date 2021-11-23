Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760327150.html
Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2"
Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2"
США по бюрократической инерции каждый квартал вводят новые санкции против "Северного потока — 2", - это элемент внутренней политики Штатов, а для проекта не... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:13
2021-11-23T13:13
экономика
в мире
природный газ
сша
германия
фонд национальной энергетической безопасности
алексей гривач
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224287_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_616c9a0c8813041bfde129df04017ee9.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США по бюрократической инерции каждый квартал вводят новые санкции против "Северного потока — 2", - это элемент внутренней политики Штатов, а для проекта не смертельно, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен."Это, с одной стороны, инерция бюрократической махины, а с другой - элемент внутренней политики. На администрацию Байдена давят конгрессмены по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов. Вот она и вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой - демонстрировать приверженность политике санкций", - сказал Гривач.По словам эксперта, санкции неприятны и создают неудобства при эксплуатации судов, но ничего смертельного в себе не несут, а судовладельцы и капитаны адаптируются к ним.
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760316597.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/sevpotok-1760286813.html
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224287_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f10affb2e2dd5ed3fa70a4c91cfb8f27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, сша, германия, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, северный поток — 2, санкции, россия
13:13 23.11.2021
 
Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2"

Эксперт Гривач: санкции против "Северного потока — 2" вводятся по бюрократической инерции

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США по бюрократической инерции каждый квартал вводят новые санкции против "Северного потока — 2", - это элемент внутренней политики Штатов, а для проекта не смертельно, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 12:33
В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
"Это, с одной стороны, инерция бюрократической махины, а с другой - элемент внутренней политики. На администрацию Байдена давят конгрессмены по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов. Вот она и вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой - демонстрировать приверженность политике санкций", - сказал Гривач.
По словам эксперта, санкции неприятны и создают неудобства при эксплуатации судов, но ничего смертельного в себе не несут, а судовладельцы и капитаны адаптируются к ним.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 10:14В мире
В США спрогнозировали скорый запуск "Северного потока-2"
 
ЭкономикаВ миреПриродный газСШАГерманияФонд национальной энергетической безопасностиАлексей ГривачСеверный поток — 2СанкцииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора