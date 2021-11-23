https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760327150.html

Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2"

Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

Эксперт объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока — 2"

США по бюрократической инерции каждый квартал вводят новые санкции против "Северного потока — 2", - это элемент внутренней политики Штатов, а для проекта не... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:13

2021-11-23T13:13

2021-11-23T13:13

экономика

в мире

природный газ

сша

германия

фонд национальной энергетической безопасности

алексей гривач

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США по бюрократической инерции каждый квартал вводят новые санкции против "Северного потока — 2", - это элемент внутренней политики Штатов, а для проекта не смертельно, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен."Это, с одной стороны, инерция бюрократической махины, а с другой - элемент внутренней политики. На администрацию Байдена давят конгрессмены по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов. Вот она и вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой - демонстрировать приверженность политике санкций", - сказал Гривач.По словам эксперта, санкции неприятны и создают неудобства при эксплуатации судов, но ничего смертельного в себе не несут, а судовладельцы и капитаны адаптируются к ним.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760316597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/sevpotok-1760286813.html

сша

германия

россия

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экономика, в мире, природный газ, сша, германия, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, северный поток — 2, санкции, россия