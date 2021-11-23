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США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
США ввели новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T00:15
2021-11-23T01:29
сша
северный поток — 2
в мире
джо байден
евросоюз
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Второе судно госсекретарь не назвал."Марлин", по данным сайта Marinetraffic, является судном снабжения, ходит под российским флагом.Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что США ввели связанные с "Северным потоком — 2" санкции в общей сложности против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211122/kuleba-1760119283.html
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сша, северный поток — 2, в мире, джо байден, евросоюз, энтони блинкен, россия
00:15 23.11.2021 (обновлено: 01:29 23.11.2021)
 
США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin"Северный поток — 2"
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе.
Второе судно госсекретарь не назвал.
"Марлин", по данным сайта Marinetraffic, является судном снабжения, ходит под российским флагом.
Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что США ввели связанные с "Северным потоком — 2" санкции в общей сложности против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.
В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.
Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.
В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 14:21В мире
Польша предрекла Европе годы трудностей из-за "Северного потока-2"
 
СШАСеверный поток — 2В миреДжо БайденЕвросоюзЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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