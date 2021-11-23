00:15 23.11.2021 (обновлено: 01:29 23.11.2021)
США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против "Северного потока — 2"
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе.
Второе судно госсекретарь не назвал.
"Марлин", по данным сайта Marinetraffic, является судном снабжения, ходит под российским флагом.
Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что США ввели связанные с "Северным потоком — 2" санкции в общей сложности против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.
В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.
Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.
В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.