https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760263848.html

США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"

США ввели новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"

Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T00:15

2021-11-23T00:15

2021-11-23T01:29

сша

северный поток — 2

в мире

джо байден

евросоюз

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Власти США вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Второе судно госсекретарь не назвал."Марлин", по данным сайта Marinetraffic, является судном снабжения, ходит под российским флагом.Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что США ввели связанные с "Северным потоком — 2" санкции в общей сложности против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре.В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211122/kuleba-1760119283.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/krizis-1759956734.html

сша

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сша, северный поток — 2, в мире, джо байден, евросоюз, энтони блинкен, россия