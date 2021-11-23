https://ria.ru/20211123/sachkov-1760321720.html

Песков прокомментировал обращение основателя Group-IB к Путину

Песков прокомментировал обращение основателя Group-IB к Путину - РИА Новости, 23.11.2021

Песков прокомментировал обращение основателя Group-IB к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB Ильи Сачкова к главе государства с просьбой... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:48

2021-11-23T12:48

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group-ib

москва

владимир путин

дмитрий песков

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россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB Ильи Сачкова к главе государства с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.Ранее Сачков, которому суд во вторник продлил арест до конца февраля по делу о госизмене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев."Мне неизвестно об этом ничего", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получили ли представители президента такое прошение.

https://ria.ru/20211021/sachkov-1755555862.html

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group-ib, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей афанасьев, россия