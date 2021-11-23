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Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов - РИА Новости, 23.11.2021
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов
Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:29
2021-11-23T15:53
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов, уточняется в пояснительной записке.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
15:29 23.11.2021 (обновлено: 15:53 23.11.2021)
 
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов

Росздравнадзор сможет блокировать сайты, продающие поддельные медицинские документы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов, уточняется в пояснительной записке.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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