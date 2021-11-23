https://ria.ru/20211123/roszdravnadzor-1760356305.html

Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов

Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов - РИА Новости, 23.11.2021

Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов

Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:29

2021-11-23T15:29

2021-11-23T15:53

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов, уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20211104/antiprivivochnik-1757664647.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)