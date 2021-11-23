https://ria.ru/20211123/roszdravnadzor-1760356305.html
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов - РИА Новости, 23.11.2021
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов
Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:29
2021-11-23T15:29
2021-11-23T15:53
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_0:310:2964:1977_1920x0_80_0_0_19aa2f2e0d6d18ac1a4629307c6e6b2f.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов, уточняется в пояснительной записке.
https://ria.ru/20211104/antiprivivochnik-1757664647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165461_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_b7211b1a95a49eb106832be5edf04414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
15:29 23.11.2021 (обновлено: 15:53 23.11.2021)
Росздравнадзор планируется наделить полномочиями по блокировке сайтов
Росздравнадзор сможет блокировать сайты, продающие поддельные медицинские документы