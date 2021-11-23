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Мать выпавшего из окна в Чебоксарах ребенка лишили родительских прав
Мать выпавшего из окна в Чебоксарах ребенка лишили родительских прав - РИА Новости, 23.11.2021
Мать выпавшего из окна в Чебоксарах ребенка лишили родительских прав
Жительницу Чебоксар, оставившую без присмотра маленького сына, который выпал из окна и чудом остался жив, лишили родительских прав, сообщает прокуратура... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:22
2021-11-23T15:22
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Жительницу Чебоксар, оставившую без присмотра маленького сына, который выпал из окна и чудом остался жив, лишили родительских прав, сообщает прокуратура Чувашии.Вечером 15 апреля из окна пятого этажа дома по проспекту Мира в Чебоксарах выпал пятилетний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив благодаря мужчине, который успел подставить руки и смягчить падение. В запертой квартире, куда полицейские и сотрудники МЧС смогли попасть только с помощью специального оборудования, без присмотра находился четырехлетний брат пострадавшего. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).Прокуратурой Калининского района города Чебоксары установлено, что женщина ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности: пьет, не работает, часто оставляет детей без присмотра."Так, в апреле 2021 года она ушла из дома к своей знакомой для совместного распития спиртного, а ее малолетние дети остались одни дома без присмотра. Один из детей взобрался на подоконник, открыл окно и выпал на улицу, в результате чего получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимационное отделение детской больницы. Мать детей впоследствии была обнаружена в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из ближайших домов, где продолжала распивать спиртные напитки", - говорится в сообщении прокуратуры.По результатам проведенной проверки прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о лишении женщины родительских прав и взыскании алиментов на содержание детей. "Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме, малолетние дети переданы органу опеки и попечительства для их дальнейшего устройства", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), россия
15:22 23.11.2021
 
Мать выпавшего из окна в Чебоксарах ребенка лишили родительских прав

Жительницу Чебоксар, чей сын выпал из окна пятого этажа, лишили родительских прав

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Жительницу Чебоксар, оставившую без присмотра маленького сына, который выпал из окна и чудом остался жив, лишили родительских прав, сообщает прокуратура Чувашии.
Вечером 15 апреля из окна пятого этажа дома по проспекту Мира в Чебоксарах выпал пятилетний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив благодаря мужчине, который успел подставить руки и смягчить падение. В запертой квартире, куда полицейские и сотрудники МЧС смогли попасть только с помощью специального оборудования, без присмотра находился четырехлетний брат пострадавшего. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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Прокуратурой Калининского района города Чебоксары установлено, что женщина ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности: пьет, не работает, часто оставляет детей без присмотра.
"Так, в апреле 2021 года она ушла из дома к своей знакомой для совместного распития спиртного, а ее малолетние дети остались одни дома без присмотра. Один из детей взобрался на подоконник, открыл окно и выпал на улицу, в результате чего получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимационное отделение детской больницы. Мать детей впоследствии была обнаружена в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из ближайших домов, где продолжала распивать спиртные напитки", - говорится в сообщении прокуратуры.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о лишении женщины родительских прав и взыскании алиментов на содержание детей. "Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме, малолетние дети переданы органу опеки и попечительства для их дальнейшего устройства", - подчеркивается в сообщении.
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