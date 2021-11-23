https://ria.ru/20211123/reznikov-1760264940.html

В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"

В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения" - РИА Новости, 23.11.2021

В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что международные партнеры убедили Киев, что готовы действовать на опережение в случае "военной агрессии... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T00:48

2021-11-23T00:48

2021-11-23T00:48

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что международные партнеры убедили Киев, что готовы действовать на опережение в случае "военной агрессии России". В Москве ранее называли заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от "российской агрессии" смешными и опасными.Он также выразил надежду, что Кремль не принял решение о нападении на страну. "Наконец-то цивилизованный западный мир через свои СМИ увидел, "увидел" в кавычках, потому как они бы и раньше должны были это видеть, что происходит. И это, мне кажется, усиливает сегодня наконец-то позиции Украины. Потому что только вместе, только в единении и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть, готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - добавил министр.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Лавров также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Также Песков сообщал, что массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно.

https://ria.ru/20211123/sovetniki-1760264649.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, алексей резников, россия