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В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения" - РИА Новости, 23.11.2021
В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что международные партнеры убедили Киев, что готовы действовать на опережение в случае "военной агрессии... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T00:48
2021-11-23T00:48
в мире
украина
владимир зеленский
сергей лавров
алексей резников
россия
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что международные партнеры убедили Киев, что готовы действовать на опережение в случае "военной агрессии России". В Москве ранее называли заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от "российской агрессии" смешными и опасными.Он также выразил надежду, что Кремль не принял решение о нападении на страну. "Наконец-то цивилизованный западный мир через свои СМИ увидел, "увидел" в кавычках, потому как они бы и раньше должны были это видеть, что происходит. И это, мне кажется, усиливает сегодня наконец-то позиции Украины. Потому что только вместе, только в единении и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть, готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - добавил министр.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Лавров также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Также Песков сообщал, что массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно.
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, алексей резников, россия
00:48 23.11.2021
 
В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"

Резников заявил о готовности Запада действовать на опережение в случае "агрессии" России

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryМинистры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что международные партнеры убедили Киев, что готовы действовать на опережение в случае "военной агрессии России". В Москве ранее называли заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от "российской агрессии" смешными и опасными.
"Меня убедили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами и странами альянса, и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, притом на опережение, я подчеркиваю. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине", - сказал Резников в эфире телеканала ICTV, говоря о возможности потенциальноного "вторжения" РФ.
Он также выразил надежду, что Кремль не принял решение о нападении на страну. "Наконец-то цивилизованный западный мир через свои СМИ увидел, "увидел" в кавычках, потому как они бы и раньше должны были это видеть, что происходит. И это, мне кажется, усиливает сегодня наконец-то позиции Украины. Потому что только вместе, только в единении и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть, готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть", - добавил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Лавров также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Также Песков сообщал, что массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровАлексей РезниковРоссия
 
 
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