https://ria.ru/20211123/resursy-1760293545.html
Что делать, когда раздражает собственный ребенок? Родительское выгорание
Что делать, когда раздражает собственный ребенок? Родительское выгорание - РИА Новости, 23.11.2021
Что делать, когда раздражает собственный ребенок? Родительское выгорание
"Меня раздражает даже голос ребенка", "кажется, я плохой родитель" - все это первые признаки родительского выгорания. Чтобы его преодолеть иногда достаточно просто отдохнуть (этому, кстати, тоже можно разучиться), а иногда нужно лечиться. Почему наступает выгорание? Как его вовремя диагностировать? Как справляться с непростой родительской жизнью?
2021-11-23T11:00
2021-11-23T11:00
2021-11-23T11:46
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Что делать, когда раздражает собственный ребенок? Родительское выгорание
"Меня раздражает даже голос ребенка", "кажется, я плохой родитель" - все это первые признаки родительского выгорания. Чтобы его преодолеть иногда достаточно просто отдохнуть (этому, кстати, тоже можно разучиться), а иногда нужно лечиться. Почему наступает выгорание? Как его вовремя диагностировать? Как справляться с непростой родительской жизнью?
audio/mpeg
Что делать, когда раздражает собственный ребенок? Родительское выгорание
"Меня раздражает даже голос ребенка", "кажется, я плохой родитель" - все это первые признаки родительского выгорания. Чтобы его преодолеть иногда достаточно просто отдохнуть (этому, кстати, тоже можно разучиться), а иногда нужно лечиться. Почему наступает выгорание? Как его вовремя диагностировать? Как справляться с непростой родительской жизнью?
audio/mpeg
О том, как диагностировать родительское выгорание, предотвратить его и что делать, если это уже произошло рассказывают клинический психолог Софья Сафонова и основатель и директор Школы осознанного родительства Ольга Коровякова.02:05 Почему у родителей заканчивается ресурс?04:45 Что делать, если понимаешь, что "на нуле"?08:00 Родительское право на отдых и на делегирование обязанностей10:15 "Отдыхать – это навык, которому тоже можно разучиться"11:00 Паттерн "Я должна"12:55 Быть в ресурсе – такая же обязанность родителей, как кормить детей16:00 Можно ли делегировать обязанности ребенку?21:30 Упражнение "Мультиметр"23:30 Как заряжают внутренние батарейки психологи?25:00 Мужское выгорание26:00 Симптомы родительского выгорания. Что делать при их появлении?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, дети, психология, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 23.11.2021 (обновлено: 11:46 23.11.2021)
Что делать, когда раздражает собственный ребенок? Родительское выгорание
"Меня раздражает даже голос ребенка", "кажется, я плохой родитель" - все это первые признаки родительского выгорания. Чтобы его преодолеть иногда достаточно просто отдохнуть (этому, кстати, тоже можно разучиться), а иногда нужно лечиться. Почему наступает выгорание? Как его вовремя диагностировать? Как справляться с непростой родительской жизнью?