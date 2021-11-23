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Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с января
Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с января - РИА Новости, 23.11.2021
Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с января
Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:57
2021-11-23T16:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
зеленоград
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своём Telegram-канале."Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в столице с начала года. Общая площадь отремонтированных объектов – более 4 тысяч квадратных метров. &lt;...&gt; Заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления &lt;...&gt;", - говорится в сообщении.Уточняется, что на время работ сооружения полностью не перекрывали – часть всегда была доступна для пешеходов."Среди отремонтированных объектов пешеходные переходы: в Зеленограде, корпус 1462, сооружение 1; на Балаклавском проспекте, дом 12, корпус 3, сооружение 1; на 106 км МКАД, владение 4А, сооружение 1; на Каширском проезде, дом 2, сооружение 1; на 5-ом Донском проезде, дом 23, сооружение 1, на Пролетарском проспекте дом 10, сооружение 1; на Ленинском проспекте дом 121/1; на Новочёремушкинской улице, дом 66, сооружение 1", - говорится в сообщении.Всего до конца года будет отремонтировано 14 подземных пешеходных переходов столицы, говорится в материале.
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москва, зеленоград, городское хозяйство москвы
16:57 23.11.2021
 

Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с января

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди спускаются в подземный переход на одной из улиц в Москве
Люди спускаются в подземный переход на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с начала года, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своём Telegram-канале.
"Восемь подземных пешеходных переходов отремонтировали в столице с начала года. Общая площадь отремонтированных объектов – более 4 тысяч квадратных метров. <...> Заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления <...>", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на время работ сооружения полностью не перекрывали – часть всегда была доступна для пешеходов.
"Среди отремонтированных объектов пешеходные переходы: в Зеленограде, корпус 1462, сооружение 1; на Балаклавском проспекте, дом 12, корпус 3, сооружение 1; на 106 км МКАД, владение 4А, сооружение 1; на Каширском проезде, дом 2, сооружение 1; на 5-ом Донском проезде, дом 23, сооружение 1, на Пролетарском проспекте дом 10, сооружение 1; на Ленинском проспекте дом 121/1; на Новочёремушкинской улице, дом 66, сооружение 1", - говорится в сообщении.
Всего до конца года будет отремонтировано 14 подземных пешеходных переходов столицы, говорится в материале.
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