https://ria.ru/20211123/rebenok-1760379991.html

В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка - РИА Новости, 23.11.2021

В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

Лефортовский суд Москвы во вторник арестовал девушку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:56

2021-11-23T16:56

2021-11-23T16:56

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ольга ярославская

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник арестовал девушку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Фадеевой Эвелины Фаритовны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 января 2022 года", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что 26-летней девушке предъявлено обвинение в попытке продать несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Ей грозит реальный срок.Как сообщали в столичном главке СК РФ, девушка разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей с указанием, что расстаться с ребенком она готова за 100 тысяч рублей. Сейчас ребенок в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.

https://ria.ru/20211123/roditel-1760354958.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская, россия