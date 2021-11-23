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В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка - РИА Новости, 23.11.2021
В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
Лефортовский суд Москвы во вторник арестовал девушку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:56
2021-11-23T16:56
2021-11-23T16:56
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ольга ярославская
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник арестовал девушку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Фадеевой Эвелины Фаритовны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 января 2022 года", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что 26-летней девушке предъявлено обвинение в попытке продать несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Ей грозит реальный срок.Как сообщали в столичном главке СК РФ, девушка разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей с указанием, что расстаться с ребенком она готова за 100 тысяч рублей. Сейчас ребенок в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская, россия
В Москве суд арестовал девушку, пытавшуюся продать новорожденного ребенка
Лефортовский суд арестовал девушку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка