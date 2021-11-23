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Китайцы признали Литву частью России
Китайцы предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2021
Китайцы признали Литву частью России
Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между КНР и Литвой, предложив поделить прибалтийскую... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:05
2021-11-23T13:48
в мире
литва
белоруссия
китай
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между КНР и Литвой, предложив поделить прибалтийскую страну между Россией и Белоруссией. Поводом для разногласий между Пекином и Вильнюсом стало открытие офиса Тайваня в республике (Китай считает остров своей территорией). Китайская сторона расценила этот шаг как подрыв суверенитета и территориальной целостности государства, а также грубое вмешательство в его внутренние дела и в ответ понизила уровень дипломатических отношений."Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом", — выразил мнение Хэгуан Тунчэн."О чем вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!" — поддержал предыдущего комментатора nAYlKCtT."Литва — такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?" — задался вопросом jiangjihua."Эта муха все еще так сильно раздражает! Прихлопните уже ее!" — потребовал Ван Шуофань.Ранее газета Global Times написала, что России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211123/tayvan-1760303449.html
https://ria.ru/20211121/litva-1760036826.html
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в мире, литва, белоруссия, китай, россия
06:05 23.11.2021 (обновлено: 13:48 23.11.2021)
 
Китайцы предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией

Читатели "Хуаньцю шибао" предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией

© Depositphotos / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Depositphotos / proslgn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между КНР и Литвой, предложив поделить прибалтийскую страну между Россией и Белоруссией.
Поводом для разногласий между Пекином и Вильнюсом стало открытие офиса Тайваня в республике (Китай считает остров своей территорией). Китайская сторона расценила этот шаг как подрыв суверенитета и территориальной целостности государства, а также грубое вмешательство в его внутренние дела и в ответ понизила уровень дипломатических отношений.
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"Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом", — выразил мнение Хэгуан Тунчэн.
"Литва — это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством-правопреемником Советского Союза", — сказал Ki3ZNs3l.
"О чем вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!" — поддержал предыдущего комментатора nAYlKCtT.
"Литва — такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?" — задался вопросом jiangjihua.
"Эта муха все еще так сильно раздражает! Прихлопните уже ее!" — потребовал Ван Шуофань.
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Ранее газета Global Times написала, что России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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