https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html

Китайцы признали Литву частью России

Китайцы предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 23.11.2021

Китайцы признали Литву частью России

Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между КНР и Литвой, предложив поделить прибалтийскую... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:05

2021-11-23T06:05

2021-11-23T13:48

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литва

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между КНР и Литвой, предложив поделить прибалтийскую страну между Россией и Белоруссией. Поводом для разногласий между Пекином и Вильнюсом стало открытие офиса Тайваня в республике (Китай считает остров своей территорией). Китайская сторона расценила этот шаг как подрыв суверенитета и территориальной целостности государства, а также грубое вмешательство в его внутренние дела и в ответ понизила уровень дипломатических отношений."Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом", — выразил мнение Хэгуан Тунчэн."О чем вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!" — поддержал предыдущего комментатора nAYlKCtT."Литва — такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?" — задался вопросом jiangjihua."Эта муха все еще так сильно раздражает! Прихлопните уже ее!" — потребовал Ван Шуофань.Ранее газета Global Times написала, что России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211123/tayvan-1760303449.html

https://ria.ru/20211121/litva-1760036826.html

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в мире, литва, белоруссия, китай, россия