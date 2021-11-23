Китайцы признали Литву частью России

06:05 23.11.2021 (обновлено: 13:48 23.11.2021)
Китайцы предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией
Читатели "Хуаньцю шибао" предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между КНР и Литвой, предложив поделить прибалтийскую страну между Россией и Белоруссией.
Поводом для разногласий между Пекином и Вильнюсом стало открытие офиса Тайваня в республике (Китай считает остров своей территорией). Китайская сторона расценила этот шаг как подрыв суверенитета и территориальной целостности государства, а также грубое вмешательство в его внутренние дела и в ответ понизила уровень дипломатических отношений.
"Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом", — выразил мнение Хэгуан Тунчэн.
"Литва — это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством-правопреемником Советского Союза", — сказал Ki3ZNs3l.
"О чем вообще речь? Литва — это неотъемлемая часть России!" — поддержал предыдущего комментатора nAYlKCtT.
"Литва — такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?" — задался вопросом jiangjihua.
"Эта муха все еще так сильно раздражает! Прихлопните уже ее!" — потребовал Ван Шуофань.
Ранее газета Global Times написала, что России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу.
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