https://ria.ru/20211123/razboy-1760295676.html

В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО

В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО - РИА Новости, 23.11.2021

В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО

Сотрудники полиции задержали мать и сына, которые с топором пытались ограбить офис микрокредитной организации в Жигулевске, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:11

2021-11-23T11:11

2021-11-23T11:11

происшествия

самарская область

жигулевск

гумвд по самарской области

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мать и сына, которые с топором пытались ограбить офис микрокредитной организации в Жигулевске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По данным полиции, в октябре в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию в Жигулевске. Прибывшие на место оперативники опросили менеджера организации, изучили камеры видеонаблюдения и изъяли с места происшествия топор. На записи видно, как в офис зашли мужчина и женщина, лица которых скрывали капюшоны. По информации МВД, после непродолжительного разговора злоумышленница из-за спины достала топор и нанесла обухом несколько ударов по руке потерпевшей. Во время нападения менеджеру удалось отобрать топор у женщины, после чего неизвестные скрылись.По данным полиции, девушка подробно описала внешность нападавших, а один из участковых узнал в них семью, проживающую у него на закрепленном участке. Ими оказались жители Жигулевска - женщина, которая работает охранником, и ее безработный сын, ранее они не привлекались к уголовной ответственности."Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории микрорайона Г-1 в Жигулевске задержали его мать", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба полностью признали свою вину и пояснили, что решились на преступление с целью наживы. В отношении матери и сына возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой", подозреваемые взяты под стражу.

https://ria.ru/20211111/ograblenie-1758569365.html

https://ria.ru/20211103/volgograd-1757555447.html

самарская область

жигулевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, жигулевск, гумвд по самарской области, россия