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В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО
В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО - РИА Новости, 23.11.2021
В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО
Сотрудники полиции задержали мать и сына, которые с топором пытались ограбить офис микрокредитной организации в Жигулевске, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:11
2021-11-23T11:11
происшествия
самарская область
жигулевск
гумвд по самарской области
россия
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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мать и сына, которые с топором пытались ограбить офис микрокредитной организации в Жигулевске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По данным полиции, в октябре в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию в Жигулевске. Прибывшие на место оперативники опросили менеджера организации, изучили камеры видеонаблюдения и изъяли с места происшествия топор. На записи видно, как в офис зашли мужчина и женщина, лица которых скрывали капюшоны. По информации МВД, после непродолжительного разговора злоумышленница из-за спины достала топор и нанесла обухом несколько ударов по руке потерпевшей. Во время нападения менеджеру удалось отобрать топор у женщины, после чего неизвестные скрылись.По данным полиции, девушка подробно описала внешность нападавших, а один из участковых узнал в них семью, проживающую у него на закрепленном участке. Ими оказались жители Жигулевска - женщина, которая работает охранником, и ее безработный сын, ранее они не привлекались к уголовной ответственности."Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории микрорайона Г-1 в Жигулевске задержали его мать", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба полностью признали свою вину и пояснили, что решились на преступление с целью наживы. В отношении матери и сына возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой", подозреваемые взяты под стражу.
https://ria.ru/20211111/ograblenie-1758569365.html
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происшествия, самарская область, жигулевск, гумвд по самарской области, россия
11:11 23.11.2021
 
В Самарской области мать и сын с топором пытались ограбить офис МФО

В Жигулевске задержали мать и сына, пытавшихся с топором ограбить офис МФО

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мать и сына, которые с топором пытались ограбить офис микрокредитной организации в Жигулевске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
По данным полиции, в октябре в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию в Жигулевске. Прибывшие на место оперативники опросили менеджера организации, изучили камеры видеонаблюдения и изъяли с места происшествия топор. На записи видно, как в офис зашли мужчина и женщина, лица которых скрывали капюшоны. По информации МВД, после непродолжительного разговора злоумышленница из-за спины достала топор и нанесла обухом несколько ударов по руке потерпевшей. Во время нападения менеджеру удалось отобрать топор у женщины, после чего неизвестные скрылись.
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По данным полиции, девушка подробно описала внешность нападавших, а один из участковых узнал в них семью, проживающую у него на закрепленном участке. Ими оказались жители Жигулевска - женщина, которая работает охранником, и ее безработный сын, ранее они не привлекались к уголовной ответственности.
"Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории микрорайона Г-1 в Жигулевске задержали его мать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба полностью признали свою вину и пояснили, что решились на преступление с целью наживы. В отношении матери и сына возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой", подозреваемые взяты под стражу.
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ПроисшествияСамарская областьЖигулевскГУМВД по Самарской областиРоссия
 
 
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