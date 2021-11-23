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КПРФ проведет партийное расследование против Рашкина
КПРФ проведет партийное расследование против Рашкина - РИА Новости, 23.11.2021
КПРФ проведет партийное расследование против Рашкина
КПРФ планирует сама продолжить выяснять все детали произошедшего с депутатом фракции Валерием Рашкиным, застрелившим лося в Саратовской области, заявил лидер ЦК РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:07
2021-11-23T18:07
происшествия
геннадий зюганов
валерий рашкин
кпрф
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. КПРФ планирует сама продолжить выяснять все детали произошедшего с депутатом фракции Валерием Рашкиным, застрелившим лося в Саратовской области, заявил лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября."Но когда я услышал, что пять лет надо давать за охоту, я извиняюсь, я с такими сроками вообще не встречался. … Мы поручили (Юрию – ред.) Синельщикову (депутат Госдумы от КПРФ – ред.), он заместителем генерального прокурора в Москве работал, он сейчас вместе со специалистами – у нас своя мощная бригада – расследует все детали", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".Как подчеркнул Зюганов, во фракции не хотят, чтобы надо ее членами совершались "расправы".По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Позднее депутат Госдумы Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Помимо этого, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был компенсирован полностью.
https://ria.ru/20211122/rashkin-1760219783.html
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происшествия, геннадий зюганов, валерий рашкин, кпрф, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
18:07 23.11.2021
 
КПРФ проведет партийное расследование против Рашкина

Зюганов: КПРФ проведет партийное расследование против Рашкина из-за инцидента с лосем

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. КПРФ планирует сама продолжить выяснять все детали произошедшего с депутатом фракции Валерием Рашкиным, застрелившим лося в Саратовской области, заявил лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября.
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 17:52
В КПРФ назвали дело против Рашкина политическим
"Но когда я услышал, что пять лет надо давать за охоту, я извиняюсь, я с такими сроками вообще не встречался. … Мы поручили (Юрию – ред.) Синельщикову (депутат Госдумы от КПРФ – ред.), он заместителем генерального прокурора в Москве работал, он сейчас вместе со специалистами – у нас своя мощная бригада – расследует все детали", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Как подчеркнул Зюганов, во фракции не хотят, чтобы надо ее членами совершались "расправы".
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 15:17
Знакомый Валерия Рашкина раскрыл подробности инцидента с лосем
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Позднее депутат Госдумы Синельщиков сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Помимо этого, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был компенсирован полностью.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 19:21
Рашкин заявил о готовности купить лосиху и выпустить ее на волю
 
ПроисшествияГеннадий ЗюгановВалерий РашкинКПРФРоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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