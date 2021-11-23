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Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса
Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса - РИА Новости, 23.11.2021
Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса
Обвиняемая по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова по результатам учебы в МГТУ была отчислена после 1-го курса, рассказал РИА... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:10
2021-11-23T14:26
россия
марина ракова
происшествия
михаил гордин
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Обвиняемая по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова по результатам учебы в МГТУ была отчислена после 1-го курса, рассказал РИА Новости ректор вуза Михаил Гордин."Мы подтверждаем, что Ракова М.Н. проходила обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана и была отчислена по результатам учебы после 1-го курса", - сообщил он.Гордин добавил, что в вузе не могут предоставить подтверждающие документы, сославшись на невозможность раскрыть персональные данные.Ранее следователями ГУ МВД было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве Раковой и бывшему заместителю гендиректора "Фонда новых форм развития образования" Евгению Заку по факту фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС.По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили "липовые" трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения. В результате противоправной деятельности фигурантов РАНХиГС причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
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россия, марина ракова, происшествия, михаил гордин
14:10 23.11.2021 (обновлено: 14:26 23.11.2021)
 
Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса

Ректор Гордин: экс-замминистра просвещения Ракову отчислили из МГТУ после первого курса

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Обвиняемая по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова по результатам учебы в МГТУ была отчислена после 1-го курса, рассказал РИА Новости ректор вуза Михаил Гордин.
"Мы подтверждаем, что Ракова М.Н. проходила обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана и была отчислена по результатам учебы после 1-го курса", - сообщил он.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:21
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
Гордин добавил, что в вузе не могут предоставить подтверждающие документы, сославшись на невозможность раскрыть персональные данные.
Ранее следователями ГУ МВД было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве Раковой и бывшему заместителю гендиректора "Фонда новых форм развития образования" Евгению Заку по факту фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС.
По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили "липовые" трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения. В результате противоправной деятельности фигурантов РАНХиГС причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
Обыски у финдиректора и проректора РАНХиГС
17 ноября, 13:12
Источник сообщил об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС
 
РоссияМарина РаковаПроисшествияМихаил Гордин
 
 
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