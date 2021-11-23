https://ria.ru/20211123/rakova-1760338938.html

Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса

Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса - РИА Новости, 23.11.2021

Экс-замминистра Ракову отчислили из МГТУ после первого курса

Обвиняемая по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова по результатам учебы в МГТУ была отчислена после 1-го курса, рассказал РИА... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:10

2021-11-23T14:10

2021-11-23T14:26

россия

марина ракова

происшествия

михаил гордин

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Обвиняемая по статье о мошенничестве экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова по результатам учебы в МГТУ была отчислена после 1-го курса, рассказал РИА Новости ректор вуза Михаил Гордин."Мы подтверждаем, что Ракова М.Н. проходила обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана и была отчислена по результатам учебы после 1-го курса", - сообщил он.Гордин добавил, что в вузе не могут предоставить подтверждающие документы, сославшись на невозможность раскрыть персональные данные.Ранее следователями ГУ МВД было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве Раковой и бывшему заместителю гендиректора "Фонда новых форм развития образования" Евгению Заку по факту фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС.По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили "липовые" трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения. В результате противоправной деятельности фигурантов РАНХиГС причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

https://ria.ru/20211117/rankhigs-1759446950.html

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россия, марина ракова, происшествия, михаил гордин