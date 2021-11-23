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В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса
В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса - РИА Новости, 23.11.2021
В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса зарегистрировали на сайте Верховной рады. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T23:09
2021-11-23T23:09
в мире
украина
луганская область
верховная рада украины
мид германии
донецкая народная республика
обсе
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса зарегистрировали на сайте Верховной рады.Ранее пресс-секретарь фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Юлия Палийчук сообщила РИА Новости, что Верховная рада Украины на следующей пленарной неделе (c 30 ноября по 3 декабря) может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом статусе Донбасса."Проект закона о внесении изменения в статью первого закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в карточке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.Авторами инициативы указаны сразу 33 депутата Рады, большинство из которых представляет пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
https://ria.ru/20211123/pensionery-1760404952.html
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в мире, украина, луганская область, верховная рада украины, мид германии, донецкая народная республика, обсе
23:09 23.11.2021
 
В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса внесен в Раду

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса зарегистрировали на сайте Верховной рады.
Ранее пресс-секретарь фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Юлия Палийчук сообщила РИА Новости, что Верховная рада Украины на следующей пленарной неделе (c 30 ноября по 3 декабря) может рассмотреть вопрос о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
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"Проект закона о внесении изменения в статью первого закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в карточке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.
Авторами инициативы указаны сразу 33 депутата Рады, большинство из которых представляет пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем, в частности, указано, что "формулу Штайнмайера" нужно интегрировать в украинское законодательство, а особый статус Донбасса должен действовать на постоянной основе. "Формула Штайнмайера" названа по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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