https://ria.ru/20211123/qualcomm-1760299546.html

Qualcomm раскрыл дату выхода нового топового процессора для смартфонов

Qualcomm раскрыл дату выхода нового топового процессора для смартфонов - РИА Новости, 23.11.2021

Qualcomm раскрыл дату выхода нового топового процессора для смартфонов

Американский чипмейкер Qualcomm анонсировал мероприятие, на котором будет представлено следующее поколение процессоров Snapdragon. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:24

2021-11-23T11:24

2021-11-23T11:24

наука

технологии

qualcomm

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm анонсировал мероприятие, на котором будет представлено следующее поколение процессоров Snapdragon.Компания обещает, что очередному поколению флагманских чипов достанется новое название. И если раньше инсайдеры заявляли, что процессор будет именоваться Snapdragon 898, то теперь фигурирует Snapdragon 8 Gen1. Возможно Qualcomm идет на ребрендинг из-за неудач актуального 888-го.Ожидается, что новый топовый Snapdragon будет трехкластерной системой, состоящей из суперядра Cortex-X2 на 3,0 ГГц, трех ядер Cortex-A710 (2,5 ГГц) и четырех экономичных ядер Cortex-A510 (1,79 ГГц). За графику будет отвечать ускоритель Adreno 730.Покажут следующее поколение процессоров на мероприятии 1 декабря, а первые устройства с этим чипом могут быть анонсированы уже этой зимой.

https://ria.ru/20211122/oneplus-1760225536.html

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технологии, qualcomm