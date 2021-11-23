https://ria.ru/20211123/qualcomm-1760299546.html
Qualcomm раскрыл дату выхода нового топового процессора для смартфонов
Qualcomm раскрыл дату выхода нового топового процессора для смартфонов - РИА Новости, 23.11.2021
Qualcomm раскрыл дату выхода нового топового процессора для смартфонов
Американский чипмейкер Qualcomm анонсировал мероприятие, на котором будет представлено следующее поколение процессоров Snapdragon. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:24
2021-11-23T11:24
2021-11-23T11:24
наука
технологии
qualcomm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593729140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e84fe8447d15fd39006fd0f527a10a95.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский чипмейкер Qualcomm анонсировал мероприятие, на котором будет представлено следующее поколение процессоров Snapdragon.Компания обещает, что очередному поколению флагманских чипов достанется новое название. И если раньше инсайдеры заявляли, что процессор будет именоваться Snapdragon 898, то теперь фигурирует Snapdragon 8 Gen1. Возможно Qualcomm идет на ребрендинг из-за неудач актуального 888-го.Ожидается, что новый топовый Snapdragon будет трехкластерной системой, состоящей из суперядра Cortex-X2 на 3,0 ГГц, трех ядер Cortex-A710 (2,5 ГГц) и четырех экономичных ядер Cortex-A510 (1,79 ГГц). За графику будет отвечать ускоритель Adreno 730.Покажут следующее поколение процессоров на мероприятии 1 декабря, а первые устройства с этим чипом могут быть анонсированы уже этой зимой.
https://ria.ru/20211122/oneplus-1760225536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593729140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6169885eb6f5be8f40480892a9ec8f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, qualcomm
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Американский чипмейкер Qualcomm анонсировал
мероприятие, на котором будет представлено следующее поколение процессоров Snapdragon.
Компания обещает, что очередному поколению флагманских чипов достанется новое название. И если раньше инсайдеры заявляли, что процессор будет именоваться Snapdragon 898, то теперь фигурирует Snapdragon 8 Gen1. Возможно Qualcomm идет на ребрендинг из-за неудач актуального 888-го.
Ожидается, что новый топовый Snapdragon будет трехкластерной системой, состоящей из суперядра Cortex-X2 на 3,0 ГГц, трех ядер Cortex-A710 (2,5 ГГц) и четырех экономичных ядер Cortex-A510 (1,79 ГГц). За графику будет отвечать ускоритель Adreno 730.
Покажут следующее поколение процессоров на мероприятии 1 декабря, а первые устройства с этим чипом могут быть анонсированы уже этой зимой.