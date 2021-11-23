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В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов
В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов - РИА Новости, 23.11.2021
В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов
Для выдачи QR-кодов должны быть разработаны единые правила с едиными критериями для всех регионов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:23
2021-11-23T13:23
2021-11-23T18:43
андрей клишас
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Для выдачи QR-кодов должны быть разработаны единые правила с едиными критериями для всех регионов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Должны быть выработаны единые правила выдачи QR-кодов по единым критериям, которые будут применяться во всех субъектах РФ", - сказал он.
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андрей клишас, общество, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:23 23.11.2021 (обновлено: 18:43 23.11.2021)
В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов
Сенатор Клишас: для выдачи QR-кодов надо выработать единые правила для всех регионов