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В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов

В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов - РИА Новости, 23.11.2021

В Совфеде призвали разработать единые правила выдачи QR-кодов

Для выдачи QR-кодов должны быть разработаны единые правила с едиными критериями для всех регионов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:23

2021-11-23T13:23

2021-11-23T18:43

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Для выдачи QR-кодов должны быть разработаны единые правила с едиными критериями для всех регионов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Должны быть выработаны единые правила выдачи QR-кодов по единым критериям, которые будут применяться во всех субъектах РФ", - сказал он.

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, общество, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии