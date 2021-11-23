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Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим
Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим - РИА Новости, 23.11.2021
Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести на федеральном уровне порядок предоставления QR-кодов для переболевших коронавирусом в легкой форме и РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:17
2021-11-23T18:17
2021-11-23T18:17
распространение коронавируса
общество
амурская область
михаил мишустин
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести на федеральном уровне порядок предоставления QR-кодов для переболевших коронавирусом в легкой форме и не обращавшихся к врачу, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал продумать предложение.С такой инициативой глава региона выступил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Мне кажется, было бы правильным на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, чтобы через "Госуслуги" эти граждане также могли получить QR-код", - сказал Орлов.Как отметил губернатор, это в значительной степени снизило бы общественный резонанс по теме вакцинации, а также разгрузило бы систему здравоохранения. Мишустин пообещал "продумать" предложение.
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Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим
Амурский губернатор Орлов предложил давать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19