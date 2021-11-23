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Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим

Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим - РИА Новости, 23.11.2021

Амурский губернатор предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести на федеральном уровне порядок предоставления QR-кодов для переболевших коронавирусом в легкой форме и РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:17

2021-11-23T18:17

2021-11-23T18:17

распространение коронавируса

общество

амурская область

михаил мишустин

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести на федеральном уровне порядок предоставления QR-кодов для переболевших коронавирусом в легкой форме и не обращавшихся к врачу, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал продумать предложение.С такой инициативой глава региона выступил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Мне кажется, было бы правильным на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, чтобы через "Госуслуги" эти граждане также могли получить QR-код", - сказал Орлов.Как отметил губернатор, это в значительной степени снизило бы общественный резонанс по теме вакцинации, а также разгрузило бы систему здравоохранения. Мишустин пообещал "продумать" предложение.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758716378.html

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амурская область

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