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В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток
В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток - РИА Новости, 23.11.2021
В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 12 суток административного ареста Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову – участникам акции против QR-кодов в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:49
2021-11-23T12:49
2021-11-23T12:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 12 суток административного ареста Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову – участникам акции против QR-кодов в торговых центрах, сообщили РИА Новости в суде.Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге прошла акция против QR-кодов. Активисты ходили по торговым центрам, требовали у охранников впустить их внутрь и показать их собственные QR-коды о вакцинации, что заканчивалось конфликтами."Двенадцать суток ареста", - сказали в суде в ответ на просьбу назвать наказание, назначенное Подкидышеву и Привалову.Там уточнили, что мужчины признаны виновными по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
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В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток
Суд в Екатеринбурге назначил по 12 суток ареста участникам акции против QR-кодов в ТЦ