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В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток

В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток - РИА Новости, 23.11.2021

В Екатеринбурге противников QR-кодов арестовали на 12 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 12 суток административного ареста Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову – участникам акции против QR-кодов в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:49

2021-11-23T12:49

2021-11-23T12:49

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 12 суток административного ареста Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову – участникам акции против QR-кодов в торговых центрах, сообщили РИА Новости в суде.Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге прошла акция против QR-кодов. Активисты ходили по торговым центрам, требовали у охранников впустить их внутрь и показать их собственные QR-коды о вакцинации, что заканчивалось конфликтами."Двенадцать суток ареста", - сказали в суде в ответ на просьбу назвать наказание, назначенное Подкидышеву и Привалову.Там уточнили, что мужчины признаны виновными по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

https://ria.ru/20211122/samoizolyatsiya-1760193841.html

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