https://ria.ru/20211123/putin-1760342018.html
Путин назвал позицию России по палестинскому урегулированию неизменной
Путин назвал позицию России по палестинскому урегулированию неизменной - РИА Новости, 23.11.2021
Путин назвал позицию России по палестинскому урегулированию неизменной
Позиция РФ по палестинскому урегулированию остается неизменной, это должно решаться на основе прежних решений Совбеза ООН, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:23
2021-11-23T14:23
2021-11-23T14:26
владимир путин
совет безопасности оон
россия
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Позиция РФ по палестинскому урегулированию остается неизменной, это должно решаться на основе прежних решений Совбеза ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом."Самое главное, что я хотел бы сказать...Позиция Российской Федерации на палестинском направлении, по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной. Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне совета безопасности Организации объединенных наций. На справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают", - сказал Путин."И мы, конечно, будем работать в соответствующем направлении, как бы это ни было сложно", - добавил он.Путин также сообщил, что рассчитывает обсудить на сегодняшней встрече актуальную ситуацию в регионе, чтобы посмотреть, что "можно сделать для движения вперед".
https://ria.ru/20211122/palestina-1760131329.html
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владимир путин, совет безопасности оон, россия
14:23 23.11.2021 (обновлено: 14:26 23.11.2021)
Путин назвал позицию России по палестинскому урегулированию неизменной
Путин: позиция России по палестинскому урегулированию остается неизменной